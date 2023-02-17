Merkez Bankası'nın 30 Milyar TL Deprem bağışı tartışma konusu oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkıma uğrayan 11 ildeki vatandaşlara destek olmak için düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım gecesinde Merkez Bankası’nın yaptığı 30 milyar TL’lik bağışa tepkiler sürüyor.

'KARŞILIKSIZ PARA BASACAK'

TCMB'nin 'bağışladığı' tutar, kamuoyunda özellikle dikkati çekti. Uzmanlar, genel olarak Merkez Bankası'nın karşılıksız para basacağı görüşünü dile getirdi.

Bağışın ne anlama geldiğini ve nasıl riskleri olduğunu Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara anlattı.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bağış için “TCMB'nin gelecekte Hazine'ye aktaracağı kârın bugüne çekilmesidir” dedi ve enflasyonu artırabileceğine dikkat çekti.

Kara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“TCMB'NİN GELECEKTE HAZİNE'YE AKTARACAĞI KÂRIN BUGÜNE ÇEKİLMESİDİR”

‘’Merkez Bankasının kamuya yaptığı "bağış" pratikte bir bağış mıdır?

TCMB kamuya bağış yaptığında gider yazar, kârı azalır, Hazineye sonraki sene daha az kâr aktarır. Yani işlevsel anlamda bu bir hibeden çok TCMB'nin gelecekte Hazine'ye aktaracağı kârın bugüne çekilmesidir.

Ne işe yarar? Bu sene kamu finansmanını rahatlatır, bütçe açığı ve kamu borcu geçici olarak düşük görünür, kamunun faiz harcaması azalır.

Riski nedir? Öne çekilen bu transfer sonucu geçici rahatlama hissiyle kamu çok daha fazla harcama yaparsa enflasyonu artırır.’’

Diğer kamu bankalarının yaptıkları bağış ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 30 milyar TL,- Ziraat Bankası 20 milyar TL,- Vakıf Bank 12 milyar TL,- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve bağlı şirketler 3.6 milyar TL,- Turkcell 3.5 milyar TL, - Türkiye Sigorta 2 milyar TL,- Türk Telekom 2 milyar TL, - Türk Hava Yolları 2 milyar TL,- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2 milyar TL,- Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL,

Ziraat Katılım 1 milyar TL,- Vakıf Katılım 1 milyar TL,- Emlak Katılım 1 milyar TL,- Emlak Konut 1 milyar TL.