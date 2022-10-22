Merkez Bankası Faizi neden düşürüyor; Öztürk Yılmaz'dan gündem olacak açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın komutla faiz oranını düşürmesini değerlendiren Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz dikkat çeken twitlerini peş peşe attı. İlk olarak, “Merkez Bankası faizi düşürüyor. Neden? Çünkü düşük faizle bankalara kredi kullandırıyor.” diyen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, “Peki bankalar ne yapıyor? Vatandaşa yüksek faizle kredi veriyor. Kazanan kim? Yıllık kar oranının % 500 arttığını söyleyen bankalar. Zarar eden kim? Vatandaşımız ve devletimiz.” dedi.

PARA KİMİN ELİNDE?

Ayrıca faiz kararının ardından zarar edenin vatandaşlar ve devletin olduğunun altını çizen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz,“Soygun düzeni bununla da kalmıyor. Kur Korumalı Mevduat denen yağlı kazık mekanizması da işliyor. Bu kime yarıyor? Dövizcilere ve faizcilere. Peki para kimin elinde? Çoğu AKP’li bir avuç yandaşın elinde. Burada zarar eden kim? Yine devletimiz ve vatandaşımız.” İfadelerini kullandı.

GELİN BU SÖMÜRÜ DÜZENİNİ YIKALIM

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın attığı son twit ise şöyle:

Bu durumda AKP kime çalışıyor? Dövizci, fazici ve yandaşlara. Bunlara vermek için kimden alıyor? Hazinemizden ve gariban vatandaşımızdan. Sömürü çarkı bunlar orada oturdukça dönmeye devam edecek. Gelin bu sömürü düzenini yıkalım!