Merkez Bankası Başkanı hakkında suç duyurusu
Memleket Partisi, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Başkanlığını Muharrem İnce'nin yaptığı Memleket Partisi, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 15'e çekti. Böylece eylül, ekim ve kasım ayı toplantılarında toplamda 400 baz puanlık indirim yapılmış oldu.
Faiz kararının açıklanmasının ardından sert yükselen dolar/TL kurunda 11 seviyesi aşıldı.
Memleket Partisi, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız. Memleket sahipsiz değildir”
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016