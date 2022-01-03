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Memur ve emekli maaşı zam oranı belli oldu; İşte rakamlar!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasn rakamı yüzde 36.

EKONOMİ 03.01.2022, 15:07 Murat Aydın
Memur ve emekli maaşı zam oranı belli oldu; İşte rakamlar!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarında ayrıca ek protokol ile iyileştirme yapılması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL’den 6 bin 220 TL’ye yükselecek.

Memur maaşlarına yapılacak zammın 5 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da 2021’in temmuz – aralık döneminde yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkından kaynaklanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aralık ayında MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci ile memurlara ek zam konusunda görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu belirtildi. Kamu çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal korumanın ek protokol ile hayata geçirileceği ifade edildi. Bunun, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacağı kaydedildi.

Bu konudaki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak 15 Ocak’taki memur maaş ödemelerine yetiştirilmesi bekleniyor.

UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Vali 22.412 28.569
Genel müdür (1/4) 16.177 20.621
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.526 10.869
Memur (Lisans - 9/1) 5.277 6.727
Öğretmen (1/4) 6.587 8.397
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 18.899
Başkomiser (3/1) 8.522 10.863
Polis memuru (8/1) 7.465 9515
Uzman doktor (1/4) 10126 12908
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8147
Mühendis (1/4) 8703 11094
Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 6999
Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10535
Vaiz (1/4) 6844 8724
Avukat (1/4) 8311 10593
En düşük memur maaşı 4880 6221
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
2 çocuk yardımı esas alınmıştır

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde oranında artırılacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
Müsteşar (1/1) 11806 15048
Genel müdür (1/1) 10435 13302
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5105
Memur (Lisans - 1/4) 3918 4994
Öğretmen (1/4) 4029 5136
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8719
Başkomiser (1/4) 4167 5312
Polis memuru (8/1) 4167 5312
Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 4992
Mühendis (1/4) 4913 6263
Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4358
Profesör (1/4) 9346 11913
İmam-hatip 4029 5136
Avukat (1/4) 4029 5136
En düşük memur emekli aylığı 3276 4176
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 913 TL’den 2 bin 399 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 802 TL’den 2 bin 262 TL’ye yükselecek.

Hükümetin döviz kuru ve enflasyondaki aşırı artış dolayısıyla emekli aylıklarına da bir iyileştirme yapması bekleniyor. Bu kapsamda daha önce ilk başta 1000 liraya, geçen yıl da 1500 TL’ye çıkartılan en düşük emekli aylığının en az 2 bin liraya çıkartılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
SSK (2000 SONRASI) 1627 2041
BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2399
BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2262

2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece kamu işçilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4100 liraya çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

#memurmaaşı #emeklimaaşı #zam #2022
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