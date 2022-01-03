Memur ve emekli maaşı zam oranı belli oldu; İşte rakamlar!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasn rakamı yüzde 36.
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarında ayrıca ek protokol ile iyileştirme yapılması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL’den 6 bin 220 TL’ye yükselecek.
Memur maaşlarına yapılacak zammın 5 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da 2021’in temmuz – aralık döneminde yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkından kaynaklanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aralık ayında MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci ile memurlara ek zam konusunda görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu belirtildi. Kamu çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal korumanın ek protokol ile hayata geçirileceği ifade edildi. Bunun, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacağı kaydedildi.
Bu konudaki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak 15 Ocak’taki memur maaş ödemelerine yetiştirilmesi bekleniyor.
|UNVAN VE DERECE
|Temmuz
|Ocak
|Vali
|22.412
|28.569
|Genel müdür (1/4)
|16.177
|20.621
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|8.526
|10.869
|Memur (Lisans - 9/1)
|5.277
|6.727
|Öğretmen (1/4)
|6.587
|8.397
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|14.826
|18.899
|Başkomiser (3/1)
|8.522
|10.863
|Polis memuru (8/1)
|7.465
|9515
|Uzman doktor (1/4)
|10126
|12908
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|6391
|8147
|Mühendis (1/4)
|8703
|11094
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|5491
|6999
|Araştırma görevlisi (7/1)
|8265
|10535
|Vaiz (1/4)
|6844
|8724
|Avukat (1/4)
|8311
|10593
|En düşük memur maaşı
|4880
|6221
|Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
|kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
|2 çocuk yardımı esas alınmıştır
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde oranında artırılacak.
|EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
|Temmuz
|Ocak
|Müsteşar (1/1)
|11806
|15048
|Genel müdür (1/1)
|10435
|13302
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|4004
|5105
|Memur (Lisans - 1/4)
|3918
|4994
|Öğretmen (1/4)
|4029
|5136
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|6840
|8719
|Başkomiser (1/4)
|4167
|5312
|Polis memuru (8/1)
|4167
|5312
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|3916
|4992
|Mühendis (1/4)
|4913
|6263
|Teknisyen (Lise -1/4)
|3419
|4358
|Profesör (1/4)
|9346
|11913
|İmam-hatip
|4029
|5136
|Avukat (1/4)
|4029
|5136
|En düşük memur emekli aylığı
|3276
|4176
|Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 913 TL’den 2 bin 399 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 802 TL’den 2 bin 262 TL’ye yükselecek.
Hükümetin döviz kuru ve enflasyondaki aşırı artış dolayısıyla emekli aylıklarına da bir iyileştirme yapması bekleniyor. Bu kapsamda daha önce ilk başta 1000 liraya, geçen yıl da 1500 TL’ye çıkartılan en düşük emekli aylığının en az 2 bin liraya çıkartılması bekleniyor.
|EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL)
|Temmuz
|Ocak
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|2624
|3293
|SSK (2000 SONRASI)
|1627
|2041
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|1912
|2399
|BAĞ-KUR (TARIM)
|1802
|2262
2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.
Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece kamu işçilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4100 liraya çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016