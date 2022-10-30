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Manisalı çiftçi Mehmet Seğmen, Seğmen Bademliği markasını oluşturdu

Manisalı çiftçi Mehmet Seymen 2006 yılında başladığı çiftçilik ile kendisine has bir marka oluşturdu. Yoğun çalışma içinde badem ağıçlarını diken ve yetiştirerek ciddi üretim yapan Mehmet Seymen'in Seymen Bademliği tüketiciler tarafından aranan bir marka oldu.

EKONOMİ 30.10.2022, 00:12 30.10.2022, 01:02 Murat Aydın
Manisalı çiftçi Mehmet Seğmen, Seğmen Bademliği markasını oluşturdu

Manisalı  çiftçi Mehmet Seymen 2006 yılında başladığı çiftçilik  ile kendisine has bir marka oluşturdu. Yoğun çalışma içinde badem ağıçlarını diken ve yetiştirerek ciddi üretim yapan Mehmet Seymen'in Seymen Bademliği tüketiciler tarafından aranan bir marka oldu.  Mehmet Seymenle, badem yetiştiriciliği ve pazarlaması ile ilgili konuştuk. İşte Soru ve Cevapları:

SORU: Tüm dünyanın geç de olsa farkına vardığı ve üretimin ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bu konuda üreticilere gerek özel sektör gerekse devlet kanalları desteklerini her geçen gün belirtiyor. Bu sürece yine değineceğiz ama öncesinde şirketinizi ve sizi tanıyabilir miyiz?

CEVAP: Manisa’nın Demirci ilçesinde 2006 yılında genç çiftçi olarak ağaçlarımı diktim  16 yıldır ağaçların bakımını kendim üstlenmekteyim ve kendi Markam oluşturup ürünlerimi son üç yıldır internet üzerinden satmaya başladım.

SORU: Üretim maliyetli bir süreç. Yetiştirmesi, hasadı, işlemesi, paketlemesi lojistiği derken maddi manevi ciddi bir yükü karşılıyorsunuz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurursak şirketiniz sektöre göre normal bir büyüme oranı mı sergiliyor, yoksa ortalamanın üzerinde bir büyüme ivmesi var mı?

CEVAP: Geçmiş yıllara göre ortalamanın üzerinde bir seyirdeyiz evet maliyet var 3. katı oldu

SORU: Üretim süreci zor dedik. Bu süreçte belli başlı ihtiyaçlarınız neler oluyor?

CEVAP: Bu sene su sorunu çok oldu sularda eksilme oldu şimdilik ihtiyaç olarak şu ihtiyacımız var

SORNU: Şöyle bir baktığınızda bu sektörün şöyle bir sorunu var diyebileceğiniz problem nedir?

CEVAP: Üreticinin ürettiği ürün hiçbir zaman çok olduğunda değerli olmuyor ürünlerimi değerli fiyatında satamıyorum

SORU: Sektörünüzde rekabet ortamını değerlendirecek olursak, çetin bir pazar içinde misiniz?

CEVAP: Evet tabii ki Çetin bir pazar yurtdışı faktörü var fiyatlarımızı yurtdışından gelen ürünler belirliyor onlarla rekabet etmek zorunda kalıyoruz

SORU: Günümüz tüketicileri çeşitlilik ve yenilik konusunda oldukça agresif. Hemen sıkılan bir tüketim toplumu var ki çevremizde pek çok şirketin yeni veya inovatif önlemlerle bu sorunu gidermeye çalıştıklarını görüyoruz. Sizden istenen ve sizi zorlayan talepler oluyor mu?

CEVAP: ben kendi ürettiğim ürünleri sattığım için müşteriler ürettiğim ürünlerden seçiyorlar tabii ki talepleri var elimden geleni yapıyorum talepler için

SORU: Ürünlerinizi işlenmiş olarak son kullanıcı olan tüketiciye yönelik mi üretiyorsunuz, yoksa fabrikalar da portföyünüzde var mı?

CEVAP: Doğal ürünler olduğu için hiç işlem görmemiş bir şekilde bahçeden direk tüketiciye satıyorum.

SORU: Yeni girişimciler için tavsiye niteliğinde soruyorum. Sektörünüzü yeni yatırımcılara önerir misiniz?

CEVAP: Çiftçinin karnını Yarmışlar 40 yıl çıkmış çok genç iseler öneririm yaşlılarsa önermem

SORU: Online satışınız var mı?

CEVAP: Evet online satışımız var. Satışın çoğunu online yapıyoruz.

SORU: Ürünlerinizi satış aşamasında ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz?

CEVAP: Kargo şirketlerinin kolilerimi iyi bir şekilde taşımadıkları sorunu yaşıyorum, onun dışında sattığım ürünlerde hiçbir problem yok.

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