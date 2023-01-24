Lonca’dan 73 girişime 2,5 milyon lira hibe  

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017’de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, bugüne kadar 73 girişimci ekibi mezun etti. Başta nakit hibe olmak üzere girişimlere 6 ay süren eğitim, mentörlük, çok lokasyonlu kuluçka, Ar-Ge, API gibi birçok alanda destek veren Lonca’nın sekizinci döneminde 9 girişim kuluçka programına kabul edildi.

İnovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017 yılında kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, ülkemizin girişim ekosistemini geliştirmeye ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Aradan geçen sürede 3 bine yakın başvuru alan ve 73 girişimi mezun eden Lonca Girişimcilik Merkezi, kısa sürede Türkiye’nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasında yer almayı başardı.

80 bin TL hibe desteği, 25 bin dolar yatırım imkânı

Girişimcilere, ürün geliştirme süreçlerinde ve acil masraflarında kullanabilecekleri hibe desteğinde bulunan Lonca, bugüne kadar girişimcilere 2,5 milyon TL’den fazla nakit hibe katkısı sundu. Yeni dönemle birlikte startup’lara nakit hibe desteğini 80 bin TL’ye yükselten Lonca Girişimcilik Merkezi, kuluçka programına kabul edilen girişimlere 25 bin TL, programa düzenli olarak devam eden girişimlere 25 bin TL ve DemoDay’e çıkmaya hak kazanan girişimlere ise ilave 30 bin TL nakit hibe desteğinde bulunuyor. Lonca, startup’lara ayrıca 6 ay süren eğitim, proje bazlı mentorlük, kuluçka hizmeti, cihaz geliştiren girişimcilere 20 bin TL Ar-Ge desteği, özellikle FinTech’ler için API ve bu konuda özel mentorlük gibi birçok alanda katkı sağlıyor. Ürünü hazır olan girişimlere Kuveyt Türk ile iş birliği yapma fırsatı da sunuluyor.

Kuluçka aşamasını geçen startup’lar DemoDay’e katılacak

Lonca’nın startup’lara desteği sekizinci dönemde de hız kesmeden devam ediyor. Lonca’nın sekizinci dönemine seçilen 9 girişim arasında yapay zekâ, otonom teknolojiler, sürdürülebilirlik ve e-ticaret gibi güncel alanlara odaklanan girişimler yer alıyor. Sekizinci dönem girişimleri, altı ay süren eğitim programı kapsamında proje yönetimi, strateji ve iş geliştirme, kullanıcı deneyimi ve pazarlama gibi konulardaki eğitim alıyor. Bu dönemde eğitimlerin yanı sıra girişimcilere pazarlama desteği, bulut ve özel API desteği gibi imkanlar sunuluyor. Kuluçka aşamasını başarıyla tamamlayan girişimler, Lonca DemoDay etkinliğine katılma şansı elde edecek.

Lonca’nın sekizinci döneminde kuluçka programına kabul edilen 9 girişim ve faaliyet alanları şöyle:

Agriverts: Agriverts sera ve dikey tarım tesislerine yapay zekâ tabanlı uzaktan algılama, bilgisayarlı analiz ve kontrol sistemleri geliştiren yüksek teknoloji girişimidir. www.agriverts.com

Harcy: Tekstil atıklarından geri kazanım yolu ile daha uygun fiyatlı, sağlık dostu ve çevre dostu bina cephe ısı yalıtım malzemesi üreten girişimdir. www.harcy.com.tr

Microhobist: Gelecekte güvenle tarım yapabilmek için ekolojik döngüden ilham alarak oluşturulan, aynı zamanda verimsiz toprakları canlandıran sürdürülebilir postbiyotik bitki gelişim ürünü üretmekte olan girişimdir. www.mikrohobist. com

Pooly: Aynı rotada yolculuk eden, aracı olan ve olmayan kişilerin birlikte ulaşmalarını sağlayan yapay zekâ ve deep learning entegrasyonlu mobil uygulaması. www.poolytech.com

Qpien: Qpien, İşletmelerin LiveChat, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, SMS hatta E-mail gibi tüm popüler kanallardaki müşteri mesajlarını, yorumlarını ve pazaryerlerinden gelen müşteri sorularını tek bir ekrandan kolayca yönetebilmelerini sağlayan, işletmeler için tasarlanmış bulut tabanlı bir omni-channel müşteri iletişimi ve otomasyonu platformudur. www.qpien.com

RateMe Solutions: RateMe, moda markalarının ve pazaryerlerinin satışlarını artırmak, verimliliklerini iyileştirmek ve ölçeklenmelerini sağlamak için e-ticaret süreçlerinin her aşamasında yüksek değerli veriler üretebilecekleri ve bu verilerden yararlanabilecekleri yapay zekâ destekli çözümler geliştiriyor. www.rateme. softr.app

Robeff Technology: Robeff, iç ve dış ortamlarda kullanıma uygun elektrikli sürücüsüz teslimat robotları geliştiren bir teknoloji şirketidir. Gelişmiş otonom sürüş algoritması ve fonksiyonel tasarımı ile orta ve son kilometre teslimat süreçleri için çözümler sunmaktadır. www.robeff.com

Scoutify: Scoutify, en iyi yetenekleri ekibine katmak isteyen şirketler ile pozisyona ve şirket kültürüne en uygun adayları sunan yetenek avcılarının buluştuğu bir platformdur. www.scoutify.co

Wearintels: Endüstri ve lojistik alanında yürütülen stok, üretim, montaj ve dağıtım işlemlerini akıllı sistemlerle dijitalleştirerek insan gücünü ortadan kaldırmadan iş/işçi maliyetlerini düşürmeyi, üretim/lojistik faaliyetlerin hızını artırmayı ve iş güvenliğini artırmayı hedefleyen girişimdir. www.wearintels.com

Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın bankacılığı alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk, ayrıca dünyada ve Türkiye’de ilk sürdürülebilir sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Son 5 yıldır Türkiye’nin En İyi İşvereni ödülüne layık görülen Kuveyt Türk, 2021’de de ilk sırada Avrupa’nın En İyi İşvereni seçildi. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 443 şubesiyle ve dijital kanallarıyla müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımı doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, insani yardım kampanyalarına destekte bulunmuş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.

Lonca Girişimcilik Merkezi Hakkında

Kuveyt Türk, yeni fikirleri büyütüp geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla Lonca Girişimcilik Merkezi’ni 2017 Eylül ayında kurdu. Yazılım, bilgi güvenliği, robotik, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulama, öğrenen cihazlar (machinelearning), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), oyun geliştirme, görüntü işleme, ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, kitle fonlama gibi finansal teknolojiler üzerine projeye sahip bütün girişimciler Lonca Girişimcilik Merkezi’ne başvurabiliyor. Lonca’da startup’lara eğitim, proje bazlı mentorlük, çalışma alanı desteği, cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, özellikle FinTech’ler için API ve bu konuda özel mentorlük gibi birçok destek sağlanıyor. Ürünü hazır olan girişimlerin Kuveyt Türk ile iş birliği yapmasına olanak sunuluyor.