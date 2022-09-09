Kuyumculukta yeni dönem: Atölye Kafe

Elizi Kuyumculuk, geleneksel Trabzon Hasır takısını klasik ve modern tasarımlarla harmanlayarak özgün takılar geliştiriyor. Sektörde bir ilke imza atarak “atölye kafe” konsepti geliştiren Elizi, müşterilerine özgün deneyimler sunmaya odaklanıyor.

Atölye kafe konsepti, mücevher severlere, üretim aşamasında ürünlere ilmek atma ya da dokunma fırsatı veriyor. Ayrıca, kadınlara mücevher sektöründe yeni bir istihdam alanı açıldı.

Elizi Kuyumculuk, 1999 yılında Fatih Yılmaz tarafından Trabzon’da kuruldu. Toptan ve perakende mücevher ürünleri tasarlayan şirket, sektörde hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir konumda bulunuyor. Elizi, “Mücevherinde senin Elizi’n olsun” sloganıyla “atölye kafe” konsepti geliştirdi. Yeni konsepte göre, mücevher severlere, üretim aşamasında ürünlere birkaç ilmek atma ya da dokunma fırsatı veriliyor. Böylece mücevherlere “el izlerini bırakma” ayrıcalığı yaşatılıyor. Atölye kapsamında açılan workshop’larda, kadınlara yeteneklerini geliştirme ve istihdam fırsatı veriliyor.

“Atölye kafe konsepti, sektörde kadınları söz sahibi yaptı”

Elizi Kuyumculuk Kurucusu Fatih Yılmaz, atölye kafe konseptinin, provalı üretim sistemi ile müşterilere yüksek müşteri memnuniyeti sağladığını söyledi. Yılmaz, “Atölye kafelerde düzenlediğimiz workshop’larla, altın üretimine meraklı mücevher severlere örgü tekniği eğitimi veriyoruz. Yeni konseptimiz kadınları, erkeklerin hakim olduğu altın üretim sektöründe söz sahibi yaptı.” ifadelerini kullandı.

“Geçmişi İskitler’e kadar uzanan bir tasarım modeli kullanıyoruz”

Yılmaz, şöyle devam etti: “Elizi, Trabzon Hasırı’nın herkes tarafından bilinmesini sağladı. Tasarımları tamamen özgün olan Trabzon Hasır takıları geliştiriyoruz. Üretim tekniği olarak, geçmişi İskitler’e kadar uzanan bir tasarım modeli kullanıyoruz. Özgün üretim ve müşteri memnuniyeti odaklı proseslerimiz sayesinde sektörde önemli bir konuma yükseldik. Özgün ürünlerimiz ile Türkiye’nin sayılı markalarından biri haline geldik. Ayrıca, dünyaca ünlü perakende zincirlerine sahip markalara ürün tedarik ediyoruz.”

Mücevherlerin laboratuvar ve üretim süreçleri QR kod ile öğrenilebiliyor

Elizi’nin her yaş grubundan müşterisi olan bir marka olduğuna işaret eden Elizi Kurucusu, kişiye özel mücevher üretimi, online satış ve ömür boyu ücretsiz bakım garantisi gibi avantajlar sunduklarına dikkat çekti. Yılmaz, şunları söyledi: “Ürettiğimiz her mücevhere özel ID numarası veriyoruz. Kullanıcılar, QR kodu okutarak ürünün laboratuvar sonuçlarını ve üretim sürecini öğrenebiliyor. Bu uygulama, sektörde sadece Elizi tarafından kullanılıyor. Ayrıca, müşterilerimize QR kodlu mücevher sertifikası veriyoruz. Bu sertifika, mücevherin kimliği niteliğinde bir belgedir. Web sitemizden online alışveriş ile satın alınan ürünlerin teslimatı sigortalı olarak yapılıyor. Ürünler için değişim garantisi veriliyor. Ürün değişimi ile ilgili tek standardımız, müşteri memnuniyetidir.”