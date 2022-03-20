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Kur korumalı mevduatın devlete ilk maliyeti belli oldu
Kur korumalı mevduat sisteminde 3 aylık hesapların vadesi önümüzdeki hafta doluyor. Kur korumalı mevduatın devlete ilk maliyeti 14 milyar TL olarak hesaplandı.
EKONOMİ 20.03.2022, 13:03
Kur korumalı mevduat sisteminde 3 aylık hesapların vadesi önümüzdeki hafta doluyor. Aynı süreçte dolar yüzde 26 değerlenirken, bu hesaplara ödenecek toplam kur farkı ise 14 milyar TL olarak hesaplandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre mart ayı itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar 561 milyar 869 milyon TL.
Bu tutarının 70 milyar TL'lik bölümü 23-30 Aralık 2021 dönemde büyük çoğunluğu TL hesaplardan geçişle KKM'ye bağlandı.
Birinci grupta ortalama kur seviyesi 11.84 liradan 70 milyar TL'ye verilen döviz garantisinin devlete ilk maliyeti, -önümüzdeki hafta doların 14.72 lira (14-19 Mart ortalaması) olduğu varsayımıyla- 14 milyar lirayı buluyor.
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