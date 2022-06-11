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Koçfinans'tan START-UP’lara destek

Koçfinans, gelecek vadeden start-up’ları destekleyerek, onları daha fazlası için teşvik etme hedefiyle Koçfinans Demo Day Programı’nı hayata geçirdi. Program kapsamında start-up’lara Koçfinans ile iş birliği ile geniş müşteri kitlesine erişim imkânı fırsatı sunuluyor.

EKONOMİ 11.06.2022, 10:48 Murat Aydın
Koçfinans'tan START-UP’lara destek

Koçfinans, gelecek vadeden start-up’ları destekleyerek, onları daha fazlası için teşvik etme hedefiyle Koçfinans Demo Day Programı’nı hayata geçirdi. Program kapsamında start-up’lara Koçfinans ile iş birliği, yatırım alma imkânı, nakit desteği, sektör profesyonelleri ve mentorlar ile çalışma, iş bağlantıları, Koçfinans’ın geniş müşteri kitlesine erişim imkânı gibi pek çok değerli fırsat sunuluyor.

Türkiye’nin öncü finansman şirketi Koçfinans, 1995 yılından bu yana otomotiv başta olmak üzere birçok alanda bireysel ve kurumsal finansman çözümleri sağlıyor. Tüketicilere ve ticari işletmelere satın alma anında ve satış noktasında kolay ve hızlı kredi çözümü sunan Koçfinans, benimsediği çevik çalışma anlayışı ile müşterilerine sunduğu deneyimi mükemmelleştiriyor.  

Koçfinans çevik çalışma anlayışı ile örtüşen ve gelecek vadeden yenilikçi teknoloji start-up’ları destekleyerek, onları daha fazlası için teşvik etme hedefiyle Koçfinans Demo Day Programı’nı hayata geçirdi. Yapılacak iş birlikleriyle yeni dijital iş modellerinin oluşturulması ve yeni değer önerilerinin sağlanmasını hedefleyen program süresince katılımcılar, düzenli toplantılar, şirket içi mentorlar ve Bounce Partners danışmanlığı ile Demo Day’e kadar işlerini büyütmek için destek alacaklar.  Start-up kurucuları, online ve offline olarak gerçekleşecek programa, ön değerlendirme sürecinde gerekli kriterleri sağlamaları durumunda katılabilecekler. Programı tamamlayan ve dereceye giren start-up’lar Koçfinans’ın sunacağı ödül ve yan desteklerden faydalanabilecek. Programı başarıyla bitiren ve Demo Day’de dereceye giren 1. girişime 50.000 TL, 2. girişime 15.000 TL, 3. girişime ise 10.000 TL para ödülü verilecek. Maddi desteğin yanında bu girişimlere ayrıca Koçfinans çözümleri ile yeni müşteri kazanımı ve iş modellerini geliştirmeleri için stratejik danışmanlık imkânı, ekosistemin önde gelen yatırımcıları ve Koç Topluluğu liderleri ile bir araya gelerek yatırım fırsatlarına erişme ve büyüme fırsatı sunulacak.

Başvuruların 30 Haziran’a kadar açık olduğu program ile ilgili çok heyecanlı olduklarını belirten Koç Finansman A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk; “Son dönemde karşımıza pek çok başarılı start-up çıkıyor. Bu girişimlerin pek çoğu aldığı destekler sayesinde büyüyüp gelişiyor. Biz Koçfinans olarak, Koç markası altındaki güçlü bir marka olmanın yanında çevik çalışma prensibini benimseyen, dinamizmin ve sinerjinin yarattığı pozitif etkiye inanan bir ekibiz. Diğer bir deyişle, hem köklü bir firma olmanın verdiği güvene, hem de bir start-up gibi enerjik çalışan bir ruha sahibiz. Bu ruhla Koçfinans Demo Day’i yarattık. Bu program kapsamında girişimlere Koçfinans ile iş birliği fırsatı, yatırım alma imkânı ve ödül kapsamında -finansman desteği sunuyoruz. Geleceği öngören ve hemen her gün analizlerle ekonomiyi takip eden yapılar olarak start-up’lara verilen desteklerde bizim gibi kökleri güçlü kurumlara büyük görev düşüyor. Değişen ve gelişen yeni düzende yenilikçi iş modelleri ile ilham olacak girişimlere vereceğimiz bu destekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Birbirinden değerli çalışmalar ve yaratıcı markalar göreceğimizden hiç şüphemiz yok” dedi.

Başvuruları 30 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek programa tüm Fintech ve InsurTech girişimleri başta olmak üzere yapay zeka, makine öğrenimi, alternatif kredi değerlendirme modelleri, yeni nesil pazaryerleri ve teknolojileri alanlarına ürün ve hizmet geliştiren tüm teknoloji girişimleri, ürün, hizmet ya da teknolojisi yenilikçi ve ölçeklenebilir olan tüm start-up’lar, Koçfinans ve iş ortakları ile iş birlikleri için gereken zamanı sağlayabilecek tüm girişimciler başvurabiliyor.

#Koçfinans #startup
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