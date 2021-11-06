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Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında 223,6 milyar TL gelir elde etti

Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ederken, 11,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu; “Tüm sektörlerdeki güçlü performansımızı devam ettirdik.” dedi

EKONOMİ 06.11.2021, 01:02 Murat Aydın
Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında 223,6 milyar TL gelir elde etti

Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ederken, 11,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. Yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz ve aralıksız sürdürdüğümüz yatırımlarımızın bir neticesi olarak zorlu dönemlerde dahi ülkemiz için değer yaratmayı sürdürüyoruz. İnsan kaynağımız, dijital yetkinliklerimiz, çevik yönetim anlayışımız ve bayi teşkilatımızdan güç alıyoruz. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere; ülkemizin geleceğine güveniyor, yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bunun bir göstergesi olarak yılın ilk 9 ayında yaptığımız 11,1 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam yatırımlarımız 49 milyar TL’ye ulaştı. Başarılarımızı hiçbir zaman sadece finansal neticelerden ibaret görmüyoruz. Koç Topluluğu olarak teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmeye, rekabetçiliğimizi artırmaya odaklanıyoruz. Kültürel Dönüşüm Programımızın çok önemli bir parçası olarak Karbon Dönüşüm Programı’nı başlattık. Sürdürülebilirlik her zaman gündemimizdeydi ancak Karbon Dönüşüm Programımızla birlikte daha sistematik ve daha iddialı hedeflerle bu konuyu yöneteceğiz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Tüm sektörlerdeki güçlü performansımızı devam ettirdik.”

Topluluk olarak faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde güçlü performansını 2021’in üçüncü çeyreğinde de devam ettirdiklerini belirten Levent Çakıroğlu, pandemi döneminde önemli satın almalar gerçekleştiren Arçelik’in yatırım hamlelerinin olumlu yansımalarını almayı sürdürdüğünü söyledi. Levent Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Japonya merkezli Hitachi Global Life Solutions ile ortak girişim şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances’ı kurmamız ve ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Manisa’daki soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini satın alarak yaptığımız yatırımlarımızın etkisini finansal anlamda görmeye başladık. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Sanayi 4.0 alanında dünya lideri üretim tesislerini belirlediği ‘Global Lighthouse Network’e Arçelik Romanya Çamaşır Makinesi Fabrikası’nın ardından Eskişehir Buzdolabı Fabrikası’nın da dâhil olmasının mutluluğunu yaşadık.”

Küresel tedarik zinciriyle ilgili aksaklıkların devam etmesine rağmen üçüncü çeyrekte Koç Topluluğu’nun otomotiv şirketlerinin üretim hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Levent Çakıroğlu, “Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi ve ihracat şampiyonu Ford Otosan’ın 58 milyon euro yatırım ile Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanını geliştirmesinin gururunu yaşıyoruz. Ecotorq şanzıman sayesinde Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı %90’lara ulaşırken; Ford Otosan, motor, şanzıman ve arka aksın üçünü geliştiren ve üreten sayılı global kamyon üreticilerinden biri oldu. Bu önemli başarıda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu Şirketleri’nin yılın ilk 9 ayındaki performanslarına ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Tofaş, bu dönemde de Fiat markasıyla pazar liderliğini devam ettirirken, Otokar yurt içinde ve yurt dışında önemli ihaleleri kazanma başarısı göstermeyi sürdürdü. Türk Traktör yurt içi traktör pazarındaki liderliğini korudu. Türkiye’nin en büyük rafinaj kapasitesine sahip olan Tüpraş 2021 yılının üçüncü çeyreğinde üretimine hız vererek Türkiye enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaya devam etti. Güçlü bilançosunu koruyan Tüpraş’ın üçüncü çeyrekteki kapasite kullanım oranı %96 oranında gerçekleşti. Aygaz’ın yurt içi satış tonajını artırdığı ve pazar liderliğini koruduğu üçüncü çeyrekte trading ve ihracat satış hacimleri de yükseldi.Bankacılık sektöründe ise Yapı Kredi ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırarak sürdürüyor. Üçüncü çeyrekte ülkemiz ekonomisine 465 milyar TL katkı sağlayan bankamız, dijitalleşme stratejisi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu alanda önemli bir adım atan Yapı Kredi, dijital kanallar üzerinden oluşturacağı yeni iş alanlarını yürütmek üzere 100 milyon TL’ye kadar sermaye ile finansal teknoloji şirketi kuracağını açıkladı.Yapı Kredi ayrıca, 19 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 822 milyon dolarlık bu kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.”

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