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Kız Kardeşim kadınlarına destek ikiye katlandı; Hedef 700 bin kadına ulaşmak

Üçüncü Kız Kardeşim Hibe Programı’nda hem hibe verilecek kadın sayısı, hem de hibe tutarı geçtiğimiz yıla oranla iki kat artırıldı. Buna göre, Kız Kardeşim Hibe Programı 2022 ile 60 girişimci kadına 50 biner TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL’lik destek sağlanacak. 

EKONOMİ 02.04.2022, 10:25 Murat Aydın
Kız Kardeşim kadınlarına destek ikiye katlandı; Hedef 700 bin kadına ulaşmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi’nin 700 bin kadına ulaşmayı hedeflediği açıklandı. Proje paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Akbank ve TOBB ETÜ ile yapılan iş birliğinin yanı sıra üçüncü hibe programının duyurusu yapıldı. Üçüncü Kız Kardeşim Hibe Programı’nda hem hibe verilecek kadın sayısı, hem de hibe tutarı geçtiğimiz yıla oranla iki kat artırıldı. Buna göre, Kız Kardeşim Hibe Programı 2022 ile 60 girişimci kadına 50 biner TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL’lik destek sağlanacak. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi 7’nci yılında yoluna daha da güçlenerek devam ediyor. 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kız Kardeşim etkinliğinde, projenin geldiği nokta ve gelecek hedefleri anlatıldı. TOBB’un İstanbul’daki hizmet binasında gerçekleştirilen etkinliğe TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Evguenia Stoichkova katıldı. Etkinlikte ayrıca Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen üçüncü hibe programının yanı sıra yeni iş birliklerinin de duyurusu yapıldı. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın moderatörlüğünde; Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Coca-Cola İçecek Grup İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen, TOBB KGK Üst Kurul Üyesi Canan Özdemir İşmen ve IWF Türkiye Başkanı Gülden Türktan’ın katılımıyla düzenlenen panelde ise daha fazla kadının ekonomik hayata katılımının sağlanması ile ilgili görüş ve öneriler paylaşıldı. 

Kız Kardeşim Projesi, Türkiye genelinde 15-55 yaş arası,  kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi-becerilerle donanarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemek hedefiyle 2015 yılından bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Kadınlara, kişisel finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik farkındalıklarının artması ve bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanmaya yönelik eğitim olanakları sunulan proje kapsamında ayrıca girişimci kadınlar, hibe programlarıyla destekleniyor. Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle davam eden Yarınım Kız Kardeşim çalışmalarıyla, öğretmenlere ve onların aracılığıyla yüz binlerce öğrenciye ulaşıldı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle kadın kooperatiflerine eğitimler verildi.  

 Akbank ve TOBB ETÜ de girişimci kadınların yanında

Proje 7’nci yılına yeni iş birlikleri ile girdi. Akbank ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) de Kız Kardeşim Projesi destekçileri arasına katıldı. 

Akbank, hibe programına katılmaya hak kazanan işletmelere bankacılık işlemleri ve kredi konusunda avantajlar sunacak. Ayrıca, finansal danışmanlık hizmeti, avantajlı faiz oranı ile kredi kullanımı, uygun oranlarla POS kullanımı, özel bütçeli maaş teklifi gibi alanlarda destek verecek. 

Proje kapsamındaki eğitim programını tamamlayan girişimci kadınların başarıları TOBB ETÜ tarafından verilen sertifika ile tescillenecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan TOBB ETÜ ile eğitim içeriğinin güncellenmesinin yanı sıra daha fazla kadının eğitim alması konusunda da iş birliği yapılacak.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Kız Kardeşim Projesini 81 ilde yaygınlaştıran, tanınırlığını ve bilinirliğini sağlayan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Projenin başarıya ulaşmasında onların katkıları çok büyük. Kız Kardeşim Projesi yeni dönemde yoluna yeni iş birlikleri ile daha da güçlenerek devam ediyor. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) de bundan sonra bizlerle olacak. TOBB ETÜ tarafından hazırlanan güncel eğitim içerikleri çerçevesinde, daha çok kadın eğitim imkanına erişebilecek ve sertifika alabilecek. Bu kapsamda daha fazla girişimci kadına destek olmayı planlıyoruz.” 

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Evguenia Stoichkova, Kız Kardeşim projesinin, kadınların gerekli desteği gördüğünde neler başarabileceğine çok güzel bir örnek olduğunu söyledi. Evguenia Stoichkova konuşmasında, “Türk kadınları azimli, çalışkan ve her alanda gelişime açık. Kız Kardeşim Projesi tüm Coca-Cola sistemine büyük heyecan veriyor. Geçtiğimiz 7 yılda Türkiye’nin 81 ilinde kadınlarla bir araya geldik. Paydaşlarımızla iş birliği içinde etki alanımızı daha da genişlettik. Bu yıl da Hibe Programımız kapsamında girişimci kadınlarımızın iş geliştirme süreçlerini desteklemeye devam edeceğiz. Projemizle bugün 429 bin kadının ekonomik hayata katılımına destek verdik. Kız kardeşlerimiz her gün yeni kız kardeşlerin hayallerinin gerçekleşmesi için ilham oluyor. Hedefimiz bu sayıyı yıl sonunda 700 bine çıkarmak” ifadelerini kullandı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise konuşmasında ülkelerin kalkınmasının kadın emeğinin ekonomiye yansıması ile mümkün olacağını vurguladı. Öztürk, “Kadının işgücüne katılımı ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik. Kadınların bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını sağlayan, ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatan, toplumsal ve ekonomik konumları güçlendiren “Kız Kardeşim Projesi” bizler için çok önemli ve kıymetli. Kadının gücü, sadece kadınların geleceği için değil, dünyanın geleceği için kritik öneme sahip. Ekonomide daha fazla kadının yer alması, daha kaliteli eğitim ve sağlık sistemi, daha fazla kişi başı gelir, daha hızlı ve kapsayıcı ekonomik büyüme ve yüksek uluslararası rekabet gücü anlamına geliyor. Sürdürülebilir, fayda sağlayan, kadınların gelişmesine destek olan başarılı bir projenin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. 

#Kız Kardeşim Hibe Programı #Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği #TOBB #Habitat Derneği #CocaCola #Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
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