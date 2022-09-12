Kırtasiye fiyatları yüzde 200-300 arttı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yedinci sınıfa geçen oğlu Emir için okul alışverişine gittiği kırtasiyede esnafla sohbet etti. İşlerinin durgun olduğunu söyleyen kırtasiyeci esnafına Babacan fiyatları sordu. Esnaf, fiyatların yüzde 200-300 zamlandığını söyledi. Fiyatları duyan Babacan “Çok zorlaştı” dedi.

Kâğıt fiyatlarının 20 liradan 100 liraya çıktığını söyleyen esnaf, “Top bazında yine fiyat yükseldi ama bir de ham maddeden dolayı ürünlere dolarda da zam gelmiş. 100 dolara geliyorsa, 200 dolara çıkmış” diye konuştu.