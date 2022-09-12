banner314

banner325

Son Dakika

Kırtasiye fiyatları yüzde 200-300 arttı

Kâğıt fiyatlarının 20 liradan 100 liraya çıktığını söyleyen esnaf, “Top bazında yine fiyat yükseldi ama bir de ham maddeden dolayı ürünlere dolarda da zam gelmiş. 100 dolara geliyorsa, 200 dolara çıkmış” diye konuştu.

EKONOMİ 12.09.2022, 22:49 12.09.2022, 22:56 Murat Aydın
Kırtasiye fiyatları yüzde 200-300 arttı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yedinci sınıfa geçen oğlu Emir için okul alışverişine gittiği kırtasiyede esnafla sohbet etti. İşlerinin durgun olduğunu söyleyen kırtasiyeci esnafına Babacan fiyatları sordu. Esnaf, fiyatların yüzde 200-300 zamlandığını söyledi. Fiyatları duyan Babacan “Çok zorlaştı” dedi.

Kâğıt fiyatlarının 20 liradan 100 liraya çıktığını söyleyen esnaf, “Top bazında yine fiyat yükseldi ama bir de ham maddeden dolayı ürünlere dolarda da zam gelmiş. 100 dolara geliyorsa, 200 dolara çıkmış” diye konuştu.

#AliBabacan #babacanali #deva #kırtasiye
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 12 Eylül 2022
İmsak 05:07
Güneş 06:34
Öğle 13:06
İkindi 16:38
Akşam 19:27
Yatsı 20:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Beşiktaş 6 14
3. Galatasaray 6 13
4. Gaziantep FK 6 11
5. Fenerbahçe 5 10
6. Başakşehir 5 11
7. Adana Demirspor 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Manisa Futbol Kulübü 4 7
8. Pendikspor 5 8
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Erzurumspor 4 3
17. Altınordu 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Villarreal 5 10
5. Athletic Bilbao 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Osasuna 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 5
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir