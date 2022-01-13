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Kimya Sektöründen İhracat Rekoru; 25 Milyar Dolar  

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörünün Aralık ayı ihracatı 2,49 milyar dolar oldu.

EKONOMİ 13.01.2022, 16:10 13.01.2022, 16:25 Murat Aydın
Kimya Sektöründen İhracat Rekoru; 25 Milyar Dolar  

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörünün Aralık ayı ihracatı 2,49 milyar dolar oldu. Sektörün ihracatı, geçen yıl Aralık ayına göre yüzde 38,24 arttı. 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 38,79 artışla 25,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör rekor tazeleyerek yılı otomotivin ardından ikinci sektör olarak tamamladı. 

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu

Irak, Aralık ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Aralık ayında Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Lübnan, ABD, İtalya, Yunanistan, İspanya, Belçika, Fransa ve İsrail oldu. Aralık ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 140,09 ile Yunanistan’da oldu. 

Aralık ayında Irak’a yapılan kimya ihracatı 146 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneme kıyasla yüzde 37,41 arttı. Aralık ayında Irak’a en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “plastikler ve mamulleri”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “eczacılık ürünleri” ve “boya,vernik,mürekkep ve müstahzarları” oldu.  

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, Irak, ABD, İtalya, Yunanistan, Belçika, İspanya, İngiltere ve Lübnan olarak ilk onda yer aldı.

Aralık ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Aralık ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 848 milyon 512 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 629 milyon 480 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 186 milyon 847 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘eczacılık ürünleri’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

Aralık ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 113,87 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektöründe gerçekleşti.

2021 aylık bazda kimya ihracatı

AY

   2020 DEĞER ($)  

2021 DEĞER ($)  

FARK (%)

Ocak

            1.683.148.859,36    

            1.637.593.773,71    

% - 2,71

Şubat

            1.493.575.472,98    

            1.672.848.657,94    

% 12,00

Mart

            1.491.852.701,25    

            1.999.827.964,80    

% 34,05

Nisan

            1.278.276.069,99    

            2.172.466.791,87    

% 69,95

Mayıs

            1.184.165.886,27    

            2.135.342.425,11    

% 80,32

Haziran

            1.426.824.219,77    

            2.375.820.736,61    

% 66,51

Temmuz

            1.583.849.170,95    

            1.922.770.260,16    

% 21,40

Ağustos

            1.376.131.473,13    

            2.048.644.450,91    

% 48,87

Eylül

            1.623.161.851,54    

            2.277.785.927,42    

% 40,33

Ekim

            1.727.272.804,98    

            2.268.078.855,42    

% 31,31

Kasım

            1.633.656.590,18    

            2.402.053.428,56    

% 47,04

Aralık

            1.803.716.202,68    

            2.493.527.384,10    

% 38,24

TOPLAM

18.305.631.303

25.406.760.657

% 38,79       


 

 

2021 yılı Aralık ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

 

S. NO

Ülke

ARALIK 2020 DEĞER ($) 

ARALIK 2021 DEĞER ($)

DEĞİŞİM DEĞER (%)

1

IRAK

     106.401.150,80

     146.205.196,35

% 37,41

2

ALMANYA

      90.463.036,41

     115.454.627,17

% 27,63

3

LÜBNAN

      53.881.587,43

     108.012.788,39

% 100,46

4

ABD

      78.797.219,00

      99.525.485,08

% 26,31

5

İTALYA

      57.190.008,76

      95.833.831,99

% 67,57

6

YUNANİSTAN

      39.351.918,26

      94.479.282,52

% 140,09

7

İSPANYA

      48.793.571,66

      84.170.817,12

% 72,50

8

BELÇİKA

      61.136.958,68

      82.461.953,98

% 34,88

9

FRANSA

      37.712.479,43

      73.520.994,18

% 94,95

10

İSRAİL

      54.475.151,66

      71.378.054,67

% 31,03

2021 yılı Aralık ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO

Ülke

ARALIK 2020 DEĞER ($) 

ARALIK 2021 DEĞER ($)

DEĞİŞİM DEĞER (%)

1

IRAK

     106.401.150,80

     146.205.196,35

% 37,41

2

ALMANYA

      90.463.036,41

     115.454.627,17

% 27,63

3

LÜBNAN

      53.881.587,43

     108.012.788,39

% 100,46

4

ABD

      78.797.219,00

      99.525.485,08

% 26,31

5

İTALYA

      57.190.008,76

      95.833.831,99

% 67,57

6

YUNANİSTAN

      39.351.918,26

      94.479.282,52

% 140,09

7

İSPANYA

      48.793.571,66

      84.170.817,12

% 72,50

8

BELÇİKA

      61.136.958,68

      82.461.953,98

% 34,88

9

FRANSA

      37.712.479,43

      73.520.994,18

% 94,95

10

İSRAİL

      54.475.151,66

      71.378.054,67

% 31,03

 

2021 yılı Aralık ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler 

 

 

 

2020 -2021

 

ARALIK 2020

ARALIK 2021

%  FARK

ÜRÜN GRUBU

DEĞER ($)

DEĞER ($)

DEĞER

PLASTİKLER VE MAMULLERİ 

641.612.940

848.512.327

% 32,25

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER

294.334.129

629.480.343

% 113,87

ANORGANİK KİMYASALLAR 

152.469.908

186.847.955

% 22,55

ECZACILIK ÜRÜNLERİ 

125.317.023

140.981.579

% 12,50

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN

131.884.549

139.302.874

% 5,62

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA

123.997.840

127.969.317

% 3,20

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 

79.641.001

121.393.380

% 52,43

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI

90.036.442

103.196.340

% 14,62

ORGANİK KİMYASALLAR 

70.903.210

89.119.595

% 25,69

YIKAMA MÜSTAHZARLARI

44.961.734

50.344.557

% 11,97

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 

24.794.430

36.183.236

% 45,93

GÜBRELER

20.307.028

16.802.400

% -17,26

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ

2.009.157

1.646.834

% -18,03

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER

1.283.960

1.323.975

% 3,12

GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER

93.439

374.939

% 301,27

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ

69.412

47.731

% -31,23

TOPLAM

1.803.716.203

2.493.527.384   

% 38,24

2021 yılı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO

Ülke

OCAK-ARALIK 2020 DEĞER ($) 

OCAK-ARALIK 2021 DEĞER ($)

DEĞİŞİM DEĞER (%)

1

HOLLANDA

              879.909.643,53

           1.340.496.080,83

% 52,34

2

ALMANYA

              927.112.648,48

           1.220.607.415,43

% 31,66

3

IRAK

           1.010.512.052,97

           1.179.173.233,11

% 16,69

4

ABD

              838.912.810,73

           1.141.436.583,88

% 36,06

5

İTALYA

              706.112.452,13

           1.057.413.485,64

% 49,75

6

YUNANİSTAN

              387.739.381,12

              891.169.199,55

% 129,84

7

BELÇİKA

              479.847.413,44

              852.440.674,19

% 77,65

8

İSPANYA

              558.000.052,65

              829.151.945,62

% 48,59

9

İNGİLTERE

              687.759.860,06

              809.249.006,48

% 17,66

10

LÜBNAN

              345.316.369,90

              802.894.169,50

% 132,51

2021 yılı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

 

 

 

2020 -2021

 

OCAK- ARALIK
 2020

OCAK-ARALIK
 2021

%  FARK

ÜRÜN GRUBU

DEĞER ($)

DEĞER ($)

DEĞER

PLASTİKLER VE MAMULLERİ 

6.330.958.744

8.989.560.724

% 41,99

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER

3.119.924.907

5.583.706.069

% 78,97

ANORGANİK KİMYASALLAR 

1.586.841.502

2.070.345.098

% 30,47

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 

1.178.028.029

1.480.462.571

% 25,67

ECZACILIK ÜRÜNLERİ 

1.193.819.038

1.425.540.459

% 19,41

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN

1.363.151.159

1.403.521.546

% 2,96

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI

871.425.970

1.108.361.220

% 27,19

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER

998.370.874

1.009.869.393

% 1,15

ORGANİK KİMYASALLAR 

523.861.736

919.276.890

% 75,48

YIKAMA MÜSTAHZARLARI

573.529.613

567.366.346

% -1,07

GÜBRELER 

303.258.344

487.959.591

% 60,91

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER

234.604.308

327.341.365

% 39,53

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ

14.605.984

19.304.496

% 32,17

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER

10.943.487

11.942.336

% 9,13

GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER

1.327.056

1.976.713

% 48,95

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ

980.552

225.840

% -76,97

TOPLAM

18.305.631.303

25.406.760.657   

% 38,79

#kimyasektörü #İhracaatRekoru #İhracatçıları Birliği #İKMİB
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