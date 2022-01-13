Kimya Sektöründen İhracat Rekoru; 25 Milyar Dolar  

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörünün Aralık ayı ihracatı 2,49 milyar dolar oldu. Sektörün ihracatı, geçen yıl Aralık ayına göre yüzde 38,24 arttı. 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 38,79 artışla 25,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör rekor tazeleyerek yılı otomotivin ardından ikinci sektör olarak tamamladı.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu

Irak, Aralık ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Aralık ayında Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Lübnan, ABD, İtalya, Yunanistan, İspanya, Belçika, Fransa ve İsrail oldu. Aralık ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 140,09 ile Yunanistan’da oldu.

Aralık ayında Irak’a yapılan kimya ihracatı 146 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneme kıyasla yüzde 37,41 arttı. Aralık ayında Irak’a en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “plastikler ve mamulleri”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “eczacılık ürünleri” ve “boya,vernik,mürekkep ve müstahzarları” oldu.

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, Irak, ABD, İtalya, Yunanistan, Belçika, İspanya, İngiltere ve Lübnan olarak ilk onda yer aldı.

Aralık ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Aralık ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 848 milyon 512 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 629 milyon 480 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 186 milyon 847 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘eczacılık ürünleri’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

Aralık ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 113,87 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektöründe gerçekleşti.

2021 aylık bazda kimya ihracatı

AY 2020 DEĞER ($) 2021 DEĞER ($) FARK (%) Ocak 1.683.148.859,36 1.637.593.773,71 % - 2,71 Şubat 1.493.575.472,98 1.672.848.657,94 % 12,00 Mart 1.491.852.701,25 1.999.827.964,80 % 34,05 Nisan 1.278.276.069,99 2.172.466.791,87 % 69,95 Mayıs 1.184.165.886,27 2.135.342.425,11 % 80,32 Haziran 1.426.824.219,77 2.375.820.736,61 % 66,51 Temmuz 1.583.849.170,95 1.922.770.260,16 % 21,40 Ağustos 1.376.131.473,13 2.048.644.450,91 % 48,87 Eylül 1.623.161.851,54 2.277.785.927,42 % 40,33 Ekim 1.727.272.804,98 2.268.078.855,42 % 31,31 Kasım 1.633.656.590,18 2.402.053.428,56 % 47,04 Aralık 1.803.716.202,68 2.493.527.384,10 % 38,24 TOPLAM 18.305.631.303 25.406.760.657 % 38,79





2021 yılı Aralık ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler S. NO Ülke ARALIK 2020 DEĞER ($) ARALIK 2021 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) 1 IRAK 106.401.150,80 146.205.196,35 % 37,41 2 ALMANYA 90.463.036,41 115.454.627,17 % 27,63 3 LÜBNAN 53.881.587,43 108.012.788,39 % 100,46 4 ABD 78.797.219,00 99.525.485,08 % 26,31 5 İTALYA 57.190.008,76 95.833.831,99 % 67,57 6 YUNANİSTAN 39.351.918,26 94.479.282,52 % 140,09 7 İSPANYA 48.793.571,66 84.170.817,12 % 72,50 8 BELÇİKA 61.136.958,68 82.461.953,98 % 34,88 9 FRANSA 37.712.479,43 73.520.994,18 % 94,95 10 İSRAİL 54.475.151,66 71.378.054,67 % 31,03

2021 yılı Aralık ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO Ülke ARALIK 2020 DEĞER ($) ARALIK 2021 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) 1 IRAK 106.401.150,80 146.205.196,35 % 37,41 2 ALMANYA 90.463.036,41 115.454.627,17 % 27,63 3 LÜBNAN 53.881.587,43 108.012.788,39 % 100,46 4 ABD 78.797.219,00 99.525.485,08 % 26,31 5 İTALYA 57.190.008,76 95.833.831,99 % 67,57 6 YUNANİSTAN 39.351.918,26 94.479.282,52 % 140,09 7 İSPANYA 48.793.571,66 84.170.817,12 % 72,50 8 BELÇİKA 61.136.958,68 82.461.953,98 % 34,88 9 FRANSA 37.712.479,43 73.520.994,18 % 94,95 10 İSRAİL 54.475.151,66 71.378.054,67 % 31,03

2021 yılı Aralık ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

2020 -2021 ARALIK 2020 ARALIK 2021 % FARK ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER PLASTİKLER VE MAMULLERİ 641.612.940 848.512.327 % 32,25 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 294.334.129 629.480.343 % 113,87 ANORGANİK KİMYASALLAR 152.469.908 186.847.955 % 22,55 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 125.317.023 140.981.579 % 12,50 UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 131.884.549 139.302.874 % 5,62 KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 123.997.840 127.969.317 % 3,20 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 79.641.001 121.393.380 % 52,43 BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 90.036.442 103.196.340 % 14,62 ORGANİK KİMYASALLAR 70.903.210 89.119.595 % 25,69 YIKAMA MÜSTAHZARLARI 44.961.734 50.344.557 % 11,97 YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 24.794.430 36.183.236 % 45,93 GÜBRELER 20.307.028 16.802.400 % -17,26 BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 2.009.157 1.646.834 % -18,03 FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 1.283.960 1.323.975 % 3,12 GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 93.439 374.939 % 301,27 İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ 69.412 47.731 % -31,23 TOPLAM 1.803.716.203 2.493.527.384 % 38,24

2021 yılı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO Ülke OCAK-ARALIK 2020 DEĞER ($) OCAK-ARALIK 2021 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) 1 HOLLANDA 879.909.643,53 1.340.496.080,83 % 52,34 2 ALMANYA 927.112.648,48 1.220.607.415,43 % 31,66 3 IRAK 1.010.512.052,97 1.179.173.233,11 % 16,69 4 ABD 838.912.810,73 1.141.436.583,88 % 36,06 5 İTALYA 706.112.452,13 1.057.413.485,64 % 49,75 6 YUNANİSTAN 387.739.381,12 891.169.199,55 % 129,84 7 BELÇİKA 479.847.413,44 852.440.674,19 % 77,65 8 İSPANYA 558.000.052,65 829.151.945,62 % 48,59 9 İNGİLTERE 687.759.860,06 809.249.006,48 % 17,66 10 LÜBNAN 345.316.369,90 802.894.169,50 % 132,51

2021 yılı kimya sektörü ihracatında alt sektörler