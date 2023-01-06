Kılıçdaroğlu’ndan borsa paylaşımı! “Uyardım, soyacaklar sizi dedim…”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemin en sert düşüşünü yaşayan borsa ile ilgili paylaşımda bulundu. CHP Lideri daha önce attığı tweet’i alıntılayarak, “Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün çok sert bir düşüş yaşayan borsa ile ilgili Twitter paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2022 tarihli kendi tweet’ini alıntılayarak, “Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, 18 Kasım’da yine bir paylaşımda bulunmuş ve küçük yatırımcıyı borsa konusunda uyarmıştı. Kılıçdaroğlu, o tarihte şunları söylemişti:

“Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz.

Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra “emir geldi, yaptım” demek yok. Benden söylemesi.

Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.

Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.

SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum”