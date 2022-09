Kadınlar için Türkiye’nin en iyi işverenleri belli oldu!

Great Place to Work® Enstitüsü, kadın çalışanları için harika bir işyeri deneyimi sunan işverenleri belirledi. 351 şirketin aday olduğu listede, kadın çalışan nezdinde fark yaratan 27 şirket yer aldı.

Türkiye’de kadın çalışanlar özelinde destekleri ve uygulamalarıyla kadın çalışanların daha yüksek güven kültürü deneyimlemelerini sağlayabilen şirketler açıklandı. Great Place to Work® Türkiye Best Workplaces for Women™ 2022 Listesi sürecinde 45 bine yakın çalışanın geri bildirimi değerlendirildi. 351 aday şirket arasından 27 şirket, 4 farklı kategoride listede yer aldı. Değerlendirme kriterlerinde şirketlerin sertifika almış olmalarının yanı sıra kadın çalışanların Trust Index™ skorunun da 65 puan ve üzerinde olması gerekiyordu. Buna ek olarak Great Place to Work®’ün For All™ yaklaşımı doğrultusunda tüm şirket çalışanları içerisinde kadın çalışan sayısının minimum yüzde 20 oranında olması ve kadınların Trust Index™ skorlarının erkeklerin skoruna eşit ya da fazla olmasına bakıldı. Ayrıca aday şirketlere Great Place to Work® Türkiye Best Workplaces for Women™ 2022 Listesi özelinde soru setleri gönderildi ve cevapları, sertifika sürecindeki değerlendirmeyle birlikte incelendi.

31 Temmuz 2021 ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Great Place to Work® Sertifikası almış şirketlerin katıldığı Great Place to Work® Türkiye Best Workplaces for Women™ 2022 Listesi’nin 10-99 Çalışan Sayısı Kategorisi birincisi PEAKUP INFORMATION TECHNOLOGIES olurken 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi birincisi de SEPAŞ ENERJİ OLDU. 250-499 Çalışan Sayısı Kategori birinciliğini KARİYER.NET alırken 500+ Çalışan Sayısı Kategorisi birinciliğini HILTON elde etti.

Eyüp Toprak: “Çalışan kadınların mağduriyetleri giderilmeli”

Kadınların, yaşamın her alanında eşitsizlikle mücadele etmek zorunda kaldığını ve iş yaşamında da zorluklarla karşılaştıklarını belirten Great Place to Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “2022 yılında dünyamızda ve ülkemizde kadınların sosyal ve ekonomik koşullarının halen istediğimiz seviyede olmadığını görüyoruz. Ne yazık ki kadınların en temel hakkı olan çalışma hakkına ulaşmadaki zorlukları hala sürüyor. Bugün Türkiye’de çalışma yaşında 32 milyon 383 bin kadın bulunuyor ve bu kadınlarımızın yalnızca 11 milyon 79 bini çalışıyor. Son 18 yılda kadın nüfusunda yüzde 25 artış olmasına rağmen çalışma çağındaki kadınların işgücüne katılma oranı yalnızca yüzde 3 arttı ve kadın istihdam oranı sadece yüzde 29,4 düzeyinde. Buna karşılık çalışan kadınlar da çalışma hayatında eşit ücretleme, işyerinde yükselme, işyerinde ayrımcı politikalara maruz kalma veya eğitim olanaklarından yoksun kalma gibi mağduriyetler yaşıyorlar. Unutulmamalı ki kadınların toplum içindeki konumu, ülkeler için gelişmişlik düzeyi göstergesidir. Kadın ve erkek eşitliğini içselleştirmiş ve bunun gereğini yapmış toplumlar, sürdürülebilir kalkınmanın, refahın ve demokrasinin ön koşulunu yerine getirmiş olurlar” dedi.

Eyüp Toprak: “Artık kadınlar için eyleme geçilmeli”

Değişim geçiren iş dünyasında artık kalıplaşmış “fırsat eşitliği” sözlerinin bir kenara bırakılıp, eyleme geçilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Toprak, “Artık yöneticilerin ajandalarının en başında yer alması gereken konu başlıklarının hem kadın hem de erkek çalışanlar için değer, takdir ve katılım olduğunu düşünüyoruz. Dünyada haftada 34 saat çalışma, 32 haftalık ortak ebeveyn izni ve menopoza giren kadınları desteklemek gibi konular konuşulurken ülkemizin kat etmesi gereken daha çok yol olduğu aşikar. Ancak tüm bu gelişmeler ışığında Great Place to Work® olarak amacımız insanlara değer veren, farklılıkları önemseyen ve herkes için adil işyerlerinin sayısını artırmak. Bu değerli misyonu destekleyen en önemli paydaşlarımız ise Great Place to Work® Sertifikalı organizasyonlar. Best Workplaces for Women™ 2022 Listesinde yer alan şirketlerimizin, diğer şirketlerden farklı bir konumda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Listede yer alan şirketlerimiz, bu maratonun en ön saflarındalar. Hep birlikte sürdürülebilir bir dünya için İNSAN ve GÜVEN temelli yaklaşımı benimseyerek ilerlemeye devam edeceğiz. Her listemizde olduğu gibi, Best Workplaces for Women™ 2022 Listesi de, diğer şirketlere ilham veren organizasyonları gösteriyor. Bu nedenle 351 aday şirket içerisinden listeye giren 27 şirketimizi tebrik ederiz. Best Workplaces For Women Liste sürecinde rol alan yöneticilerimize, kadın çalışanlara her gün pozitif iş deneyimi yaşattıkları için teşekkür ederiz” dedi.

Best Workplaces for Women™ 2022 Liste Şirketleri

10-99 Çalışan Sayısı Kategorisi

PEAKUP INFORMATION TECHNOLOGIES

PLAN-S TAV AIR MECHSOFT

100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi

SEPAŞ ENERJİ CHIESI KOÇ ZER EMLAKJET

250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi

KARİYER.NET ZURICH SİGORTA NOVARTİS TÜRKİYE ORGANİK KİMYA GDZ ENERJİ YATIRIMLARI FEVZİ GANDUR LOJİSTİK & GROUPS TAV OPERATION SERVICES AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE

500+ Çalışan Sayısı Kategorisi