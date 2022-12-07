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Kadınlar, E-Ticarette Erkekleri geçti

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, internetten mal ve hizmet satın almada kadınlar ilk kez erkekleri geride bıraktı.

EKONOMİ 07.12.2022, 11:09 Murat Aydın
Kadınlar, E-Ticarette Erkekleri geçti

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, internetten mal ve hizmet satın almada kadınlar ilk kez erkekleri geride bıraktı.

Alışveriş, kadınların ilgi alanı gibi görünse de bugüne kadar yapılan tüm araştırmalar, anketler, dijital mağazalardan alışveriş yapanların ağırlıklı olarak erkekler olduğunu ortaya koydu.

Türk insanının hayatına 2007 yılında giren e-ticaretin ilk yıllarında internetten alışveriş yapanların yüzde 80’ini erkekler oluştururken, sonrasında bu oran her yıl kadınlar lehine değişti.

Ticaret Bakanlığı’nın 2022 yılının ilk yarısına ait son verilerinde ise e-ticaret yapanların yüzde 48’inin erkek, yüzde 52’sinin ise kadın olduğu görüldü.

GİYECEK, AYAKKABI, ÇANTA, TAKI ALIYORLAR

E-ticarette ilk kez erkekleri geride bırakan kadınlar, dijital mağazalardan en fazla giyecek, ayakkabı, çanta ya da takı satın alıyor. Her 10 kadından sekizi internetten bu ürünleri satın alırken, yine 10 kadından beşi yemek siparişini online veriyor, dördü süpermarket, üçü kitap, dergi, ikisi de mobilya, ev aksesuarı alışverişlerini dijital mağazalardan yapıyor.

Kadınlar, bilgisayar, tablet, cep telefonu, beyaz eşya gibi pahalı ürünleri internetten üzerinden satın almada henüz erkekler kadar cesaretli değil.

Her 10 kadından biri, pahalı elektronik ürünleri online satın alırken, erkeklerde bu ürünleri dijital satın alma oranı kadınların iki katını geçiyor.

DEĞİŞİMDEN ERKEKLER DE MEMNUN

Avantajix.com Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, kadınların e-ticarete katılım oranının pandemi ile birlikte yukarı doğru ivme kazandığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Pandemide AVM’ler, mağazalar kapanınca birçok kadın e-ticaretle ilk kez tanıştı. Pandemi yasakları sona erse de e-ticaretin avantajlarına, konforuna alışan kadınlar, internetten alışverişe devam ettiler. Eskiden internette gördüğünü mağazadan alan kadınlar, şimdi mağazada gördüğünü internetten almaya başladı. Satıcıyla pazarlık yapmaktansa, fiyat karşılaştırma siteleri aracılığıyla alacağı ürünün en uygun fiyatlısına ulaşmayı tercih ediyor. Avantajix.com gibi her alışverişte nakit para iadesi veren siteler de alışverişi daha da uygun hale getiriyor. Kadınların alışveriş alışkanlıklarındaki bu değişimden erkekler de memnun. İnternetten alışverişte iki taraf da bağımsız hareket edebiliyor. Kadın saatlerce giyim mağazalarının, erkek de yine saatlerce teknoloji mağazalarının sanal dünyasında sıkılmadan gezebiliyor. Sadece karar verme aşamasında birbirlerinden yardım istiyorlar. Bu da onları mutlu ediyor” dedi.

#kadın #eticaret
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