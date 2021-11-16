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İspanyol ortak Garanti Bankası'nın yüzde 50'sinede talip

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, finansal hizmetler şirketi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. için yaklaşık 2,25 milyar euro (2,58 milyar dolar) için bir devralma teklifi başlattı.

EKONOMİ 16.11.2021, 15:40 Murat Aydın
İspanyol ortak Garanti Bankası'nın yüzde 50'sinede talip

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, finansal hizmetler şirketi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. için yaklaşık 2,25 milyar euro (2,58 milyar dolar) için bir devralma teklifi başlattı.

İspanyol bankası Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Garanti'nin kalan %50,15'lik hissesini satın almak için hisse başına 12,20 TL nakit teklif edeceğini söyledi. BBVA, Türk şirketinde zaten %49,85 hisseye sahip.

FİYAT YAKLAŞIK YÜZDE 75 GERİLEDİ

BBVA, Garanti Bankası'nda toplam sermayesinin yüzde 49,85'ini temsil eden toplam 2,09 milyar adet payı elinde tutuyor. Daha önce bankanın 49,85'i için 9,3 milyar dolar ödeyen BBVA'nın bu kez yüzde 50,15'lik hissesi için yaptığı teklifin 2,5 milyar dolar olması dikkat çekti.

“TÜRKİYE’Yİ KELEPİRE GETİRDİLER”

Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Turhan, BBVA'nın bankaya ortak olduğu 2014 yılında hisse başına fiyatın 4 dolar ödediğini hatırlatarak, bugünkü teklifin ise hisse başına 1,2 dolara denk geldiğine dikkat çekti.

Turhan, sosyal medya hesabından teklife ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kasım 2014 BBVA, Garanti Bankası’nın yüzde 14,89’unu Doğuş Grubu’ndan satın almak için anlaşma imzaladı. Fiyat pay başına 4 dolar. Şubat 2017 BBVA, Doğuş Grubu'nda kalan yüzde 10 payının 9,95’ini daha aldı. Fiyat 2,20 dolar. Kasım 2021: BBVA kendisine ait olmayan bütün payları satın almak için gönüllü pay alım teklifi yaptı. Fiyat 1,22 dolar. Bankanın toplam değeri 5,1 milyar dolar. Mayıs 2013’teki değeri 22,4 milyar dolardı. Türkiye’yi kelepire getirdiler!..”

"ZEKA GERİLİĞİ"

Söz konusu teklif için Ekonomist Murat Muratoğlu da Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Muratoğlu, “Garanti Bankası 'nın değeri 2013 yılında 22.5 milyar dolardı... Şimdi 5 milyar dolara geriledi! BBVA , Garanti hisselerini almak için 5 yıl önce "2.2" cent ödedi. Şimdi hisse başına "1.2" cent teklif etti. Ve bu duruma sevinildi! Anlamı, ülke ekonomisinin hali ve zeka geriliği" ifadelerini kullandı.

SABAH GAZETESİ BU BAŞLIKLA ÇIKTI

Türkiye’nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Garanti Bankası’nın hisselerinin dolar bazında düşük fiyatla alınacak olması, iktidara yakın Sabah Gazetesi’ni sevindirdi. Sabah, bugün “Finans devinden Türkiye'ye güven” manşetiyle çıktı.

Gazete haberinde şu ifadeleri kullandı:

“Kriz lobisinin arka plandaki yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı gölgeleyerek Türkiye ekonomisini ‘faiz-kur-enflasyon’ üçgenine sıkıştırma çabalarına en anlamlı cevap Garanti Bankası'nın ana ortağı İspanyol devi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'dan (BBVA) geldi. BBVA, ‘Uzun vadede Türkiye ekonomisinin güçlü olacağını düşünüyoruz’ mesajını vererek Türkiye'deki varlığını artırma kararı aldı. Garanti Bankası'nın yüzde 49.85'ine sahip olan BBVA, halka açık olan yüzde 50.15 hisse için gönüllü pay alım teklifinde bulunacak.”

Kaynak: Yeniçağ

#garanti #garantibankası #BBVA #dolar
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