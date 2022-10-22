İntermob ve WoodTech Fuarlarına büyük ilgi

Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri sektörleri ile mobilya yan sanayi sektörünün önemli buluşmalarından WoodTech ve İntermob Fuarları Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir kez daha eş zamanlı olarak kapılarını açtı. Toplam 14 salonda gerçekleşen ve 26 Ekim’e kadar açık kalacak olan fuarlar, ilk günden ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Reed Tüyap Fuarcılık tarafından Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) iş birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen WoodTech - 35. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ve İntermob - 24. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı önceki yıllarda olduğu gibi 14 salonun hepsi dolu olarak, 22 Ekim’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlk günden yoğun ilgi gören fuarları, 120’ye yakın ülkeden 60 binin üzerinde nitelikli sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu ilk günkü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yürüttükleri etkin tanıtım faaliyetlerinin pozitif sonuçlarını aldıklarının altını çizdi. Muharremoğlu: “Özellikle Balkanlar, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika’dan ziyaretçiler bekliyoruz. Her sene artan marka değerimizle, birçok yeni iş bağlantılarına platform oluyoruz. Yaptığımız yeniliklerle sektörün en büyük fuarı olma hedefimizde emin adımlarla yol alıyoruz. Fuarımız her geçen yıl ihracat hedefine ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor” dedi.

Fuarların düzenlenmesine sağladıkları katkıdan duydukları büyük memnuniyeti belirten AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş: “WoodTech Fuarı ağaç işleme makine sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşma noktası. AİMSAD olarak WoodTech Fuarı’nın düzenlenmesine katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da üye firmalarımızla birlikte çok başarılı bir fuara imza atacağımızdan eminim. Tüm katılımcılarımızın şimdiden hayırlı ve bol kazançlı bir fuar geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin ÇINAR ise “Kurulduğumuz günden itibaren MAKSDER olarak İntermob fuarına sağladığımız katkılardan ve Reed Tüyap’la yaptığımız iş birliklerimizden ötürü dernek olarak öncelikle memnuniyetimizi dile getirmek isterim. Türk mobilya yan sanayisinin global pazarlara erişiminde etkili bir platform olan ve sektörün Avrasya’daki en büyük ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan İntermob fuarı sektörümüzün en büyük buluşma noktasıdır. Sektör olarak 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapma noktasındayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir fuar geçirmeyi hedeflemekteyiz. Tüm katılımcılarımızın önceki senelerden daha iyi bir fuar geçirmelerini temenni ederim” dedi.

60 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Geçtiğimiz yıl fuarlara 26 ülkeden 584 firma ve firma temsilciliği katılırken, 10 bini 112 ülkeden yurtdışı ziyaretçi olmak üzere toplam 52 bin ziyaretçi ağırlandı. Bu sene 425 marka, 673 firma ve firma temsilciliğinin katıldığı fuarlarda 20’nin üzerinde ülkeden alım heyeti yer alacak. Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gürcistan, Irak, Kosova, Libya, Lübnan, Kuzey Makedonya, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Tunus, Ukrayna, Ürdün gibi ülkeler başta olmak üzere birçok farklı ülkeden ziyaretçi beklenen fuarları son güne dek 60 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Business Connect Programı ile potansiyel müşteriler, yeni iş ortakları bir tık uzakta

WoodTech ve İntermob fuarları, fiziki ve online olarak hibrit formda düzenleniyor. Katılımcılar ve ziyaretçiler hem fiziksel olarak fuarda hem de online platform üzerinden karşılıklı görüşebiliyorlar.

WoodTech ve İntermob Hybrid+ kapsamında sunulan online iş ağı platformu Business Connect üzerinden katılımcı ve ziyaretçiler, dijital ortamda bir araya gelebiliyor, görüşme ayarlayabiliyor ve iletişimlerini buradan sürdürebiliyorlar. Business Connect Programı sayesinde katılımcı ve ziyaretçiler, karşılıklı olarak birbirlerinin online profillerini görüntüleyebiliyor, fuar alanında ve dijital platformda yapacakları toplantılar için birbirlerine istek gönderebiliyor, birebir görüntülü görüşme yapabiliyorlar. Ziyaretçiler, Tüyap’ın dijital platformu GLOBAL üzerinden ilgilendikleri ürünleri ve hizmetleri kolayca filtreleyip, doğru ürüne ve firma yetkilisine ulaşabiliyorlar.

Fuarlar 22 Ekim Cumartesi – 25 Ekim Salı 10.00 – 18.00, 26 Ekim Çarşamba 10.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.