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İlk 1000 ihracatçı listesinde 159 Egeli yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan, ihracatçıların şampiyonlar ligi olarak tanımlanan ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi’nden 159 firma yer aldı.

EKONOMİ 26.06.2022, 09:22 Murat Aydın
İlk 1000 ihracatçı listesinde 159 Egeli yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan, ihracatçıların şampiyonlar ligi olarak tanımlanan ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi’nden 159 firma yer aldı.

Ege Bölgesi, şampiyonlar ligi listesine en çok firma veren ikinci bölge olurken, İzmir, 82 firmayla ilk 1000 ihracatçı listesinde İstanbul’un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Denizli 29 firmasıyla listede yerini alırken, Manisalı 23 ihracatçı firma şampiyonlar liginde temsil ediliyor. Aydın’dan 6, Balıkesir, Kütahya ve Muğla’dan 5’er firma, Uşak’tan ise; 2 firma ilk 1000 listesinde.

Ege Bölgesi’nden 20 firma 2021 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine girmeyi başarırken, 139 firma listede kalmayı başardı.

İhracat şampiyonları değişmedi

İller bazında ihracat şampiyonlarına bakıldığında 2020 yılındaki ihracat şampiyonlarının 2021 yılında da zirvedeki yerlerini korudukları dikkati çekiyor.

İlk 1000 listesine Türkiye genelinde 5. sıradan giren Manisa merkezli Vestel Ticaret A.Ş. 2 milyar 600 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Bölgesi merkezli firmalar arasında birinciliğini sürdürdü.

İzmir’in ihracat şampiyonu olan PERGAMON STATUS DIŞ TİC.A.Ş. Türkiye’ye 2021 yılında 845 milyon dolar döviz kazandırırken, Türkiye genelinde 20. sıraya adını yazdırdı.

2020 yılında da Denizli ihracat şampiyonu olan Başak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2021 yılında ihracatını yüzde 57’lik artışla 389 milyon dolardan 609,7 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini korudu.

Muğla’nın ihracat şampiyonu KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş. 261,8 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. KLC Gıda aynı zamanda Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye şampiyonluğunu sürdürdü.

Aydın’ın ihracat şampiyonu gizemini bu yılda korurken JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 101 milyon dolarlık ihracatla Aydın ikincisi oldu.

Kütahya’nın ihracat şampiyonu araştırmaya katılmayan bir firma olurken, Kütahya’dan en çok ihracat yapan ikinci firma VİG METAL SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 70 milyon dolarlık performans gösterdi.

Uşak’ı uzun yıllardır ilk 1000 ihracatçı listesinde temsil eden BALTA ORIENT TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. 2021 yılında da Uşak’ın ihracat şampiyonu olurken, ihracatını yüzde 35’lik artışla 55,7 milyon dolardan 75 milyon doların üzerine taşıdı.

Kanuni merkezi Ege Bölgesi’nde olmayan üretim tesisleri Ege Bölgesi’nde yer alan TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş., Türkiye genelinde en çok ihracat yapan üçüncü firma olurken, kimya sektöründe Türkiye şampiyonu oldu.

İzmir Aliağa’da üretim tesisleri olan SOCAR TURKEY PETROL TİC. A.Ş. Türkiye’den en çok ihracat yapan sekizinci firma olarak listede yer aldı.

İzmir Aliağa’da üretim yapan HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. Çelik sektöründe Türkiye birincisi olurken, genel sıralamada 9. sıraya adını yazdırdı.

Manisa merkezli BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş. İklimlendirme sektöründe Türkiye’nin en çok ihracat yapan firması olurken, genel sıralamada 56. Sıraya adını yazdırdı. JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. ilk 1000 listesinde 153. Sıranın sahibi olurken Tütün sektöründe ihracat şampiyonu olan başka bir İzmir firması oldu.

UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUSLARARASI NAKLİYE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Yaş meyve sebze ihracatında Türkiye şampiyonluğunu beşinci yıla taşırken, ilk 1000 ihracatçı listesinde 203. Sıranın sahibi olmayı başardı.

2021 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine giren VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Zeytin ve Zeytinyağı sektöründe ihracat şampiyonu olan başka bir İzmir firması oldu.

Eskinazi: “Listedeki güçlü konumumuzu koruyoruz”

Ege Bölgesi’nin 2021 yılında 28 milyar doları aşan bir ihracat performansı ortaya koyduğu bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi olarak güçlü konumlarını koruduklarının altını çizdi.

Ege Bölgesi’nde sektörel çeşitlilik zenginliği olduğuna işaret eden Eskinazi, “Kimya, Elektrik-Elektronik, Çelik, İklimlendirme, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Tütün, Yaş Meyve Sebze ve Zeytin ve Zeytinyağı sektörlerinde ihracat şampiyonları Ege Bölgesi’nde üretim yapıyor. Türkiye’ye ihracatı öğretmiş bir kent olarak, Sürdürülebilirlik, İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Dijitalleşme ve Mesleki Eğitim konularına yoğunlaşarak ilk 1000 ihracatçı listesinde sayımızı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

#eib #ihracaat
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