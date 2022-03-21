Huawei Türkiye ve SabancıDx iş birliği

Huawei Türkiye ve SabancıDx inovasyon odaklı dijital dönüşüm konusunda birlikte çalışmak üzere bir mutabakat imzaladı. İki şirketin bu alandaki iş birliğinin başlangıcı niteliğinde olan anlaşma, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen 2022 Mobil Dünya Kongresi'nde, SabancıDx CEO'su Doğuş Kuran ve Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Ülke Müdürü James Pan tarafından imzalandı.

Huawei Türkiye, yerel BT ekosisteminin gelişimine destek olmak amacıyla, Türkiye’deki şirketlerle birlikte çalışmayı sürdürüyor. Bu iş birliklerinin son örneklerinden biri, 28 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2022'de, Huawei Türkiye ve SabancıDx’nin yöneticilerinin imzaladığı mutabakat ile yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında yeşil, güvenli ve akıllı telekomünikasyon çözümlerinin birlikte geliştirilmesi ve bu yolda farklı inovasyon merkezleriyle iş birlikleri hedefleniyor.

Kapsamlı bir iş birliğinin başlangıcı niteliğindeki anlaşma ile Huawei Türkiye ve SabancıDx, ülkemizdeki farklı sektörlere yönelik inovasyon odaklı çözümlerin geliştirilmesi konusunda birlikte çalışacak. Şirketler; endüstrilerdeki en son trendler, karşılaşılan zorluklar ve çözümler hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra; ileri teknolojilerle üretim, dijitalleşme, inovasyon, eğitim, finans ve sağlık gibi sektörlerde, endüstriyel ve dijital dönüşüm yoluyla, kurumsal gelişimi de destekleyecek.

Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Ülke Müdürü James Pan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; “İçinde bulunduğumuz dijital çağda, iş alanındaki ihtiyaçları karşılamak üzere, daha verimli ve proaktif bir yaklaşım sergilemeye, akıllı teknolojilerden ve gelişmiş analitiklerden yararlanmaya ihtiyaç duyuluyor. Yenilikçi çözümler üretme, kullanıcı deneyimini geliştirme ve yerel BT ekosisteminin gelişimine daha fazla katkıda bulunma hedeflerimiz doğrultusunda, SabancıDx ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz"

SabancıDx CEO'su Doğuş Kuran yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme hedefiyle, teknoloji alanındaki çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Telekomünikasyon sektörünün çok değerli bir markası olan Huawei Türkiye ile yaratacağımız güç birliği sayesinde ülkemizi dijitalleşme anlamında daha da ileriye taşıyacağımıza ve inovasyon ekosistemine değerli bir katkı sunacağımıza yürekten inanıyorum. ” dedi.