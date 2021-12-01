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Güler Sabancı, Buñol Çimento Fabrikası'nı ziyaret etti

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun ve Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, geçtiğimiz temmuz ayında Cimsa Sabanci Cement BV tarafından devralınan İspanya’nın Valensiya şehrindeki Buñol Çimento Fabrikası’nı ziyaret ederek, fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi.

EKONOMİ 01.12.2021, 14:42 01.12.2021, 15:08 Murat Aydın
Güler Sabancı, Buñol Çimento Fabrikası'nı ziyaret etti

Sabancı Holding Üst Yönetimi Çimsa’nın Valensiya’daki  Buñol Çimento Fabrikası'nı ziyaret etti. Güler Sabancı: “Çimsa ve Buñol olarak yarım asrı aşan bilgi birikimimizi, dünya çapında başarılara imza atmak için birleştiriyoruz”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun ve Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, geçtiğimiz temmuz ayında Cimsa Sabanci Cement BV tarafından devralınan İspanya’nın Valensiya şehrindeki Buñol Çimento Fabrikası’nı ziyaret ederek, fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, ziyaret kapsamında çalışanlara yaptığı konuşmasında, “Bugün Valensiya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Beni ve yönetim ekibimizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Sabancı Topluluğu'na hoş geldiniz diyor; ailemizin bir parçası olduğunuz için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Güler Sabancı konuşmasına şöyle devam etti: “50 yılı aşkın süredir tecrübemizin olduğu çimento ve yapı malzemeleri sektörü, her zaman portföyümüzdeki ve stratejimizdeki en önemli faaliyet alanlarından biri oldu. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi, Buñol’un yarım asırlık tecrübesi ile birleştirerek sizlerle dünya çapında başarılara imza atacağız. Bir fabrikayı, bir şirketi başarılı kılan, çalışanlarıdır. Bu ortaklıkta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok başarılı olacağınıza eminim.”

Güler Sabancı, fabrikada daha fazla kadın çalışan olmasını arzu ettiğini belirterek, günümüzde çeşitliliğin daha iyi iş sonuçlarına ulaşmada ne kadar önemli olduğunu vurguladı.  

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ise konuşmasında şunları söyledi: “Çimsa'nın yapı malzemeleri sektörünün global oyuncusu olma yolculuğunda, sizlerin rolü çok büyük olacak. Bilgi birikimlerimizi paylaşarak Çimsa markasını birlikte daha ileriye taşıyacağız. Global olarak portföyümüze kattığımız her şirket bizim için son derece önemli.” 

Konuşmalarının ardından Güler Sabancı ve Cenk Alper, Buñol'de üretilen ilk Çimsa markalı çimento torbalarını birlikte imzaladı. 

Çimsa Ne zaman kuruldu

Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa, 1972 yılında Mersin’de kurulmuştur. Çimsa bugün Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde, Afyonkarahisar’da bulunan 5 entegre fabrikası ve Ankara’da bulunan öğütme tesisiyle üretim faaliyetlerini yürütmektedir. 

Beyaz çimento alanında dünyanın lider markalarından biri olan Çimsa; operasyonel kabiliyetini ana hissedarı Sabancı Holding’in finansal gücü ile birleştirerek oluşturduğu Cimsa Sabanci Cement BV aracılığıyla uluslararası alandaki operasyonlarını sürdürmektedir. 

Çimsa, pazar odaklı yaklaşımı ve geniş dağıtım ağıyla müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaktadır. Paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak, gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır. 

Çimsa, gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum aluminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmektedir. 

Tüm paydaşlarına değer yaratan ve karlı büyümeye odaklanan Çimsa, bunu gelecekte de sürdürmeyi hedeflemektedir.

Çimsa Sabancı Cement Bv Hakkında

Sabancı Holding ve Çimsa’nın operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek global beyaz çimento pazarında lider bir oyuncu olma ve buna ilişkin daha verimli ve güçlü bir platform yaratma hedefi doğrultusunda; Sabancı Holding’in %60, Çimsa'nın %40 oranında sermayesine katıldığı Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV unvanlı şirket Kasım 2020’de kurulmuştur. 

Cimsa Sabanci Cement BV, bünyesine yeni kattığı Valensiya (İspanya)’daki beyaz çimento fabrikası, Houston (ABD)’de bulunan öğütme tesisi ve Hamburg (Almanya), Trieste (İtalya) ve Sevilla (İspanya)’da bulunan terminalleri ile uluslararası bir beyaz çimento oyuncusu haline gelmiştir.

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