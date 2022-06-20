Giresun Fındığı'nı, Avrupa Birliği Coğrafi işaretli ürün olarak tescillndi

Günümüzde gıda alanında yaşanan en önemli husus güvenilir ve sağlıklı gıda olduğuna dikkat çeken FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, törende yaptığı konuşmada "Güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın yolu tarımdan, kırsal kalkınmadan ve özellikle coğrafi işaretlerden, geleneksel ürünlerden geçmektedir

Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescillenen 'Giresun Tombul Fındığı', 'Giresun Sivri Fındığı', 'Giresun Kalınkara Fındığı' coğrafi işaretli ürünler ile üretimi gerçekleşen ve mahreç işareti ile koruması sağlanan 'Giresun Fındık Ezmesi'nin üretim, pazarlama ve dağıtımı için yetki belgeleri FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar tarafından özel ve tüzel şirket yekkililerine törenle dağıtıldı.

Günümüzde gıda alanında yaşanan en önemli husus güvenilir ve sağlıklı gıda olduğuna dikkat çeken FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, törende yaptığı konuşmada "Güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın yolu tarımdan, kırsal kalkınmadan ve özellikle coğrafi işaretlerden, geleneksel ürünlerden geçmektedir. Dolayısıyla güvenli ve güvenilir gıdada önemi fazlasıyla artan coğrafi işaretli ürünlerin ve geleneksel ürünlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. FİSKOBİRLİK olarak kararlı ve gayretli çalışmalarımız sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde üç ürünümüzün menşe adı ile bir ürünümüzün de mahreç işareti ile ülkemizde korunması sağlanmıştır. Coğrafi işaretli ürünleri tescil ettiren olarak FİSKOBİRLİK'in koordinasyonunda ve denetim merciinin eşliğinde ürünlerimizin denetimleri titizlik ile gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan denetim süreçlerinin ardından başta üreticilerimiz olmak üzere özel ve tüzel kişiler ile bir araya gelinerek 'Coğrafi İşaretli Ürün Adının Kullanım Hakkı Belgeleri'ni teslim etmek bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Dünyada gıda sektöründe sürdürülebilirlik artık aranan temel bir kriter haline gelmiştir. Bacasız sanayimizin anahtarı olan coğrafi işaretli ürünlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kalitesinin korunması için denetimleri büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla FİSKOBİRLİK olarak coğrafi işaretli ürünlerimizin denetimleri üzerinde hassasiyet ile durmaktayız" dedi.

FİSKOBİRLİK tarafından T.C. Türk Marka ve Patent Kurumu (eski adı Türk Patent Enstitüsünden) 10.10.2001 tarih 31 numarayla “Giresun Tombul Fındığı” menşe adı koruması ile ülkemizde tescillenmiştir.

Yine Fiskobirlik tarafından “Giresun Tombul fındığı” nın 26.04.2018 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne menşe adı korumasıyla tescili için başvurusu yapılmıştır.

FİSKOBİRLİK tarafından Avrupa Birliği (AB) nezdinde yapılan başvuru sonuçlanmış ve 20 Haziran 2022 tarihli ve L164/1 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak Giresun kalite olarak bilinen Giresun Tombul Fındığının coğrafi işaretli ürün olarak tescili kesinleşmiştir.

Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen ve Giresun Kalite olarak adlandırılan Giresun Tombul Fındığı’, Avrupa Birliği (AB) nezdindeki tescili ile her türlü kötüye kullanıma ve taklide karşı Avrupa Birliği üye devletlerinin tamamında koruma altına alınmıştır.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda tescil edilerek ülkemizi temsil eden 8 inci ürünümüz Giresun Tombul Fındığı, aynı zamanda menşe adı ile korunan 7 inci coğrafi işaretli ürünümüz olarak Avrupa Birliği Komisyonu kayıtlarında yerini almıştır.

Giresun Tombul Fındığı, Giresun ili ile Trabzon’un Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerine kadar olan sahil şeridindeki coğrafi bölgede yetiştirilen, tombul şekle sahip bir sert kabuklu meyve türü olup diğer fındık çeşitleri içerisinde tadı, aroması, ağızda bıraktığı lezzeti, kalite özellikleri, yağ/vitamin ve mineral değerlerinden dolayı diğer çeşitlerden ayırt edici özelliklere sahiptir.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Av. Lütfi BAYRAKTAR;

“Ülkemiz coğrafi işaretli ürünlerde oldukça zengin potansiyele sahiptir. 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel ve yöresel değerlerin korunmasında önemli rol oynayan coğrafi işaretler konusunda Türkiye’nin çok zengin bir ülke olduğunu hatırlatması ve uluslararası tescillere dikkat çekmesi ile birlikte gerek ülkemizde ve gerekse AB Komisyonunda yapılan başvuru ve tescillerde ciddi yol katedilmiştir.

2018 yılında başlayan AB sürecimiz bugün itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır. Giresun Tombul Fındığı’nın AB Komisyonunda tescil edildiği haberini fındık sezonunun hemen öncesinde almış olmak gerek üreticilerimiz adına ve gerekse pazarlama ve dağıtımını yapan özel/tüzel kişiler adına bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir.

Avrupa Birliği Komisyonuna gerek başvurusu yapılmış ve gerekse tescili yapılmış olan coğrafi işaretli ürünlerin tescil sahiplerine ve başvuru sahiplerine bakıldığında Kooperatif Birliği olarak FİSKOBİRLİK ilk sıradadır. Zira Avrupa’da coğrafi işaretli ürünlerin Birlikler ve kooperatifler adına koruması sağlanmaktır. FİSKOBİRLİK olarak bu konuda örnek bir çalışma yaptığımızın altını çizmek isteriz.

Bilindiği üzere 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık (BK) resmi olarak Avrupa Birliği’nden ayrılmıştır. Bu kapsamında Fikri ve Sınai Hakları alanında yerini alan coğrafi işaret sistemine istinaden “Giresun Tombul Fındığı’nın BK’da da tescili için bugünden itibaren çalışmalarımız başlayacaktır. Dolayısıyla Giresun Tombul Fındığı’nın korunmasının BK’ya taşınması uluslararası platformda önemli bir adım olacaktır.

Avrupa Birliği’nde İspanya, Fransa ve İtalya’da coğrafi işaretli ürünler yıllık 50-60 milyar avroluk bir katma değer yaratmaktadır. Dolayısıyla coğrafi işaretli ürünlerde potansiyeli böylesine yüksek olan ülkemiz için de katma değer yaratmak adına ulusal ve uluslararası alanda güç birliği içerisinde ve tüm çabamız ile çalışarak aktif ve hızlı hareket etmeliyiz.

Giresun Tombul Fındığı’nın Avrupa Birliği Komisyonunda başvurudan tescile kadar uzanan tüm süreçlerde coğrafi işaret danışmanımız olarak titizlik ile çalışan ÖZENER PATENT’e, başvuru sürecinden sonra desteklerini esirgemeyen Fındık Araştırma Enstitüsü’ne ve son olarak emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

dedi.