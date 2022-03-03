Giresun'da 6 siyasi partiden hayat pahalılığını protesto

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, gıda maddeleri, meyve ve sebze fiyatlarının son aylarda aşırı zamlanması, vatandaşların alım gücünü düşürdü. Alım gücünün düşmesi ve halkın fakirleşmesini dile getirmek amacıyla Keşap ilçesindeki Millet İttifakına mensup olan siyasi partilerin ilçe başkanları Keşap ilçe meydanında bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

Yeniçağ Muhabiri Arif Ceylan'ın haberine göre; Partilerin ilçe başkanları “Son aylarda yapılan zamların artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını, alım gücünün günden güne giderek yok olduğunu, gıda ve giyim harcamalarında kısıtlamaya gidildiğini çocukların beslenme ve giyiminde olumsuz etkilerin olduğu, kış aylarında da ısınmada zorluklar yaşandığını, bölge fındık üretim bölgesidir. Gübre fiyatlarının %200, %300 artması sebebiyle üreticilerin fındık bahçelerine yeterince gübre atamaması nedeniyle verim kaybının meydana geleceği, milli hasılada zarara uğrayacakları, yem fiyatlarının birkaç misli zamlanması ile hayvancılıkla uğraşan insanların zor durumda oldukları, pahalı yem fiyatı sebebiyle hayvanlarını ucuz fiyata satmak zorunda kaldıkları” ifade edildi.

Basın açıklamasının son bölümünde siyasi parti temsilcilerinin ortak düşüncesi ve fikrinin “Yönetim makamlarında bulunanların, halkı rahatlatmak için acil önlemlerin alınmasını” istedi.

Kaynak: Yeniçağ