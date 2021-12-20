Gıda Marketi mi Teknoloji mağazası mı?

Enflasyon, döviz artışının yaşandığı gaünlerde, tüketim maddelerine de her alanda zam geliyor. Zincir Marketlere karşı, iktidarın Tanzim Satış mağazaları kurma fikri havada kalırken, zincir marketler vatandaşa her alanda satış için çalışma yapıyor. işte bir zencir marketin gıda ürünlerinin yanında satışa sunduğu teknolojek ürünler ve piyasaya göre daha indirimli fiyatları...

10.000’i aşkın marketi ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101, bu hafta da televizyondan beyaz eşyaya, akıllı telefondan teknolojik aksesuarlara, küçük ev aletlerinden, kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı ürün çeşidiyle alıcılarını bekliyor…

TELEVİZYONUNUZ A101 MARKETLERİNDE…

Her evin vazgeçilmezi arasında yer alan TOSHIBA 50UA2063DT 50” 4K Android TV4 adet HDMI ve 2 adet USB Media Player girişine sahip. Dâhili Wi-Fi ve bluetooth özellikleriyle Youtube, Netflix, Prime Video, Google Play ve Google Movies & TV uygulamalarına kolay erişim sağlayan televizyon evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Bu harika ürün, 3 yıl Vestel garantisi ve 5.299 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

MUTFAĞINI YENİLEMEK İSTEYENLER SOLUĞU A101’DE ALIYOR…

SEG SNF 5200/NF 483 No-Frost Buzdolabı, 353 L soğutucu ve 98 L dondurucu hacim olmak üzere 451 L net hacmi ve çift kapı özelliği sayesinde kolay kullanıma sahip. 7 kilogramı 24 saatte dondurabilen bu ürün Vestel Servis güvencesinde 2 yıl garantisi ve 3.999 TL fiyatıyla A101 teknoloji reyonlarında ve a101.com.tr’de satışta.

Her evde rahatlıkla kullanılabilen, statik soğutma sistemine sahip 4 yıldızlı FLAVEL FLV 1003 3 Çekmeceli Dondurucunun 95 L net hacmi bulunuyor. 1 çekmece, 2 flape ile toplamda 3 çekmecesi bulunan dondurucu, değiştirilebilir kapı açılış yönü sayesinde her alana kolayca yerleştirilebiliyor. Bu harika ürün 2 yıl garantisi ve 1.399 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN ADRESİ A101…

6.1" ekranı ile dikkat çeken REEDER P13 BLUE PLUS 64 GB Cep Telefonu, 4 GB RAM, 64 GB dâhili hafızası sayesinde bilgileri güvenle saklarken, 8 MP + 0.3 MP + 0.3 MP arka, 5 MP ön kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye de imkân sunuyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuma özellikleri sayesinde kişisel veri güvenliğini de üst düzeyde tutan bu harika telefon, 2 yıl garantisi ve 1.799 TL fiyatıyla teknoloji severleri bekliyor.

10.1" HD IPS ekranı, Qualcomm Snapdragon 429 işlemcisi bulunan LENOVO M10 Tablet, 2 GB RAM ve 32 GB dâhili hafızasıyla dosyaları, fotoğrafları, videoları güvenle saklarken, 2MP ön ve 5MP arka kamerası sayesinde de mükemmel kareler yakalıyor. 4850 mAh bataryası bulunan bu kaçırılmayacak ürün, 2 yıl garantisi ve 1.299 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

8.0" ekrana sahip, Google GMS lisanslı PIRANHA Tablet ise 2 GB RAM ve 32 GB dâhili hafızasıyla dosyaları, fotoğrafları, videoları güvenle saklıyor. Kablosuz bağlantı ve bluetooth özellikleriyle kullanım kolaylığı sunan, ön ve arka kamerası sayesinde mükemmel kareler de yakalayan tablet 2 yıl garantisi ve 599 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

PIRANHA 1125 Full HD Aksiyon Kamerası ile karada, havada ya da denizde farklı videolar çekmek oldukça kolay. 2.0" LCD ekranı, 1080P Full HD görüntü kalitesi, Full HD video çözünürlüğü ve mikro-SD kart girişine sahip kameranın; bu harika özelliklerinin yanı sıra su geçirmez kılıfı dâhil 9 farklı aksesuarı bulunuyor. 2 yıl garanti ve sadece 149 TL fiyatıyla oldukça uygun olan ürün tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

Evde ve iş yerinde internet kesintisi sorununa çözüm olacak XIAOMI Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 23 Aralık itibarıyla tüm A101 marketlerinde müşterilerini bekliyor. Kablosuz bağlantısı, 300 Mbps (2.4 GHz) veri aktarım hızı ve 2 harici antene sahip ürün, 2 yıl garantisi ve 119 TL fiyatıyla teknoloji raflarında yerini alıyor.

Günün her anında kullanıma uygun, PIRANHA Bluetooth Kulaklık müzik dinlemeyi ve telefon konuşmalarını keyifli hale getiriyor. Bu ürün Android ve IOS telefonlarla uyumu, 300 mAh şarj edilebilir kutusu, 2 yıl garantisi ve 89,95 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

PIRANHA 10.000 mAh Powerbank, şarj bitme endişesi olmadan vakit geçirmeye imkân sunuyor. 2 adet USB, 1 adet Micro USB, Type-C giriş ve çıkışının yanında 2.1A şarj hızına sahip ürün, 2 yıl garantisiyle birlikte sadece 69,95 TL.

PIRANHA Kablolu Kulaklık ise ekstra bass özelliğiyle müzik severlerin dikkatini çekiyor. Mikrofonuyla sesli arama yapmayı sağlayan ve ~3,5 mm jack girişi olan kulaklık, 2 yıl garantisiyle 59,95 TL’den alıcılarını bekliyor.

GOSMART 64 GB Smart USB Bellek 2 yıl garantisi ve 54,95 TL fiyatıyla, GOSMART 32 GB Smart USB Bellek ise 2 yıl garantisi ve 37,95 TL fiyatıyla A101 teknoloji raflarında yerini alıyor. Sevilen müzikleri içinde barındırırken aynı zamanda özel dosya ve fotoğrafları da saklayan bu iki ürün, OTG desteği olan tüm cihazlar ile uyumu sayesinde de oldukça kullanışlı.

A101’DEN MOTOR TUTKUNLARINI SEVİNDİREN HABER…

3.00-10 ön ve arka lastik, disk ön fren, kampana arka fren, %14 tırmanma kapasitesi, 1830 x 710 x 1085 mm ölçülerinde ve 93 kg ağırlığı olan VOLTA VS2 Elektrikli Moped, VRLA jel bataryaya sahip. Ayrıca 2000 W motor gücü bulunan ürün; 72V 22Ah batarya kapasitesi, 8-10 saat şarj süresi, 45 km/h azami hız özellikleriyle A101 marketlerinde satışa çıkıyor. 2 yıl garantisi bulunan bu muhteşem ürün 9.999 TL fiyatıyla sevenlerini bekliyor.

EVDEKİ MİNİK YARDIMCILARINIZ...

Yiyeceklerin kolayca ısıtılmasını sağlayan oldukça pratik SAMSUNG MS23F300EEW/TR Mikrodalga Fırın 800 W motor gücü, 23 L kapasitesi, 6 güç kademesi ve buz çözme moduna sahip. 1.099 TL fiyatıyla göze çarpan mikrodalga fırın 2 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde satışta.

Ergonomik tasarımı ve 399 TL fiyatıyla öne çıkan, KIWI KVC 4105 Elektrikli Süpürge890 W yüksek emiş gücü, otomatik kablo sarma fonksiyonu, toz torbası dolu uyarı göstergesi ve hava çıkış filtresi özelliklerinin yanında 2 yıl garantisiyle A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

SİNBO SFH 3394 Dikey Infrared Isıtıcı 279 TL fiyatı, devrilme emniyeti, ayarlanabilir termostat özelliği, ergonomik tasarımı ve 2 yıl garantisiyle alıcılarını bekliyor.

ARZUM AR1100 Starmix El Mikseri de bu haftanın avantajlı küçük mutfak aletleri arasında yerini alıyor. 159 TL fiyatı ile dikkat çeken ürünün, 300 W motor gücü, 7 kademeli hız ayarı, 2 adet çırpıcı, karıştırıcı, 2 adet hamur yoğurucu aparatı ile 3 yıl garantisi bulunuyor. Bu muhteşem yardımcı tüm A101 marketlerinin reyonlarında.

SİNBO SFH 3399 Quartz Isıtıcı, taşımayı kolaylaştıran el bölmesi özelliği, ön koruma, 2 kademeli ısı ayarı, yer ve masa üstü kullanımı, hızlı ısıtma ve devrilme emniyeti ve 2 yıl garantisiyle 89.95 TL.

BAKIMLI OLMANIN YOLU A101‘DEN GEÇER…

Formunu korumaya dikkat edenler için APRILLA ABS 1081 Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü ilgi çeken ürünler arasında yerini alıyor. Maksimum 180 kg ağırlık ölçebilen, temperli cam, yüksek hassasiyetli sensör özelliklerine sahip ürün; 2 yıl garantisi ve 139 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

Her evin olmazsa olmazı ARZUM AR5038 Pery Saç Kurutma Makinesi 2300 W motor gücü, 2 kademeli hızı, 2 kademeli ısı ayarı ve dar kurutma başlığı ile bu hafta A101 marketlerinin kişisel bakım raflarında yerini alıyor. 129 TL fiyatı ile dikkat çeken ürünün 3 yıl garantisi de bulunuyor.

Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile öne çıkan APRILLA AHC 5026 Şarjlı Saç Ve Sakal Düzeltme Makinesi ise bakımına önem veren erkekler için kaçırılmayacak bir ürün. Güçlü motoru, ayarlanabilir kılavuz tarağı, paslanmaz çelik bıçakları ile istenilen saç ve sakal modellerine kavuşmaya yardımcı olan makine; temizlik fırçası, yağı, USB şarj kablosu ve 2 yıl garanti özelliğiyle sadece 99,95 TL.

APRILLA AHS 2013 Saç Düzleştirici; seramik kaplamalı plakaları, güç gösterge ışığı, eşit ısı dağılımı ile hızlı ısınma özelliği, 360 derece dönebilir kablosu ve 2 yıl garantisiyle sadece 75 TL fiyatıyla satışta.