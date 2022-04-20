Geleneksel bankacılık yerini ‘Tokenomik’e bırakıyor

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erkul, 2016 yılından itibaren hayatımıza giren WEB 3.0 ve sonrasının yeni trendleri ve köklü değişimleri de beraberinde getirdiğini belirterek “Hayatımızın her alanına dokunacak olan bu değişikliklerin belki de belirgin olanı yeni bir ekonomi doğuyor olması. Gelişen blockchain teknolojisiyle geleneksel bankacılıktan uzaklaşıyoruz ve yeni bir sistemle token ekonomisi doğuyor” dedi.

Web 3.0 ve Ötesi

Erdem Erkul, Uluslararası İpek Yolu Araştırmaları Birliği (IASS) ve İpek Yolu Üniversiteler Ağı’nın (SUN) desteğiyle Kanada Üniversitesi Dubai tarafından 'Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (BD) Çağında Üniversitelerin Rolleri: Zorluklar ve Fırsatlar' temasıyla düzenlenen IASS 2022 Konferansı’nda konuştu. Erdem Erkul, ‘Web 3.0 ve Ötesi’ başlıklı konuşmasında bilgisayarların insanlar gibi verileri okumaya ve analiz etmeye başladığında ortaya çıkan Web 3.0’ın Web 1.0 ve Web 2.0’dan farklı olarak ‘decentraland’ (merkezsizleşme) özelliğiyle kişileri farklı toplulukları içeren sanal bir dünyaya bağladığını vurgulayarak “Web 3.0 ile herkes için kişiselleştirilmiş ürünler yaratabileceğimiz ve her kullanıcının aynı zamanda bir içerik yaratıcısı olduğu yeni bir sanal dünya yaratıldı” diye konuştu.

Yeni trendler, köklü değişimler

WEB 3.0 ve sonrasının yeni trendleri ve köklü değişimleri de beraberinde getirdiğini anlatan Erkul, şunları söyledi

“Örneğin yeni bir ekonomi anlayışı ortaya çıkıyor, insanlar zaten token ekonomisini kullanmaya başladılar. Tokenomik de denen Token ekonomisinden bahsedebilmek için sistemin nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. Her şeyden önce, kripto para birimleri, token ekonomisinin ekosisteminde var olmak için bir deftere ihtiyaç duyar. Kısacası burada sanal bankacılık yaklaşımı var ve bu sanal bankacılık işlemleri bu deftere kaydediyor. Bu nedenle, bu kripto para dünyasında, bu işlemlerin defterde tutulması gerekiyor. Bu noktada blockchain teknolojisi kullanılıyor. Böylece geleneksel bankacılıktan uzaklaşıyoruz ve yeni bir sistemle token ekonomisi doğuyor.”

Sadece 10 dakika

Dijital ortamlarda bulundukları her bir kripto paranın belirli kodları ve amaçları olduğunu ifade eden Erkul, günümüzün en ünlü kripto para birimi olan Bitcoin ile işlem yapmanın sadece 10 dakika süreceğine dikkat çekti. Bu sistemi geliştirmek için zaman içinde yazılımların değiştiğini ve yeni kripto para birimlerinin doğduğunu kaydeden Erkul “Böylece blok zincirinde birden fazla kripto para biriminin ekonomisi oluşturuldu. Tokenomik bizimle olacak” dedi.