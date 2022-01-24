FİSKOBİRLİK Genel Kurulu Yapıldı; Yönetimi güven tazeledi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin 2020-2021 iş yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Giresun’da bulunan Fiskobirlik Eğitim ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Genel Kurulun açılış konuşmasını, Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfi BAYRAKTAR gerçekleştirdi. Başkanımız Lütfi BAYRAKTAR açılış konuşmasında ‘’Genel Kurulun hepimize hayırlara vesile olması dileğiyle hepiniz hoş geldiniz’’ dedi.

Genel Kurulda Divan Başkanlığı’na, Ordu Kooperatifi Temsilcisi Engin Tekintaş, Başkan Vekilliği’ne Giresun Kooperatifi Temsilcisi Fuat Yurt, Katip Üyeliklere ise Kocaali Kooperatifi Temsilcisi Ertan Yılmaz ve Akçaabat Kooperatifi Temsilcisi Mahmut Sivrikaya seçildi.

Genel Kurul öncesinde divan başkanlığına sunulan 109 temsilci imzalı ‘’ “T.S.K. Birliği Anasözleşmesi gereği, Genel Kurulun görev ve yetkileri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ve bunların yedeklerini mevcutların kalan süreleri tamamlamak üzere; yönetim kurulu üyeliğine 6 asil ve 6 yedek olarak belirlenmesi ve yeniden seçilmesi ve 11. madde olarak gündeme alınması; ayrıca 11. madde olan dilek ve temenniler 12. madde , 12. madde olan kapanış 13. Madde olarak değiştirilmesi” önergesi genel kurula sunuldu, 4 ret oyuna karşılık 118 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşından sonra Giresun, Fatsa, Ünye ve Ulubey Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Temsilcileri söz alarak konuşma gerçekleştirdiler. Kooperatif temsilcilerinin konuşmalarının ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfi BAYRAKTAR, Fiskobirlik’i kamuoyu önünde karalamak isteyen her kim olursa olsun asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Birliğimiz ile ilgili meselelerin konuşulması ve çözüme kavuşturulması için tek yetkili merciinin Genel Kurul olduğunu dile getiren Başkan Lütfi BAYRAKTAR, FİSKOBİRLİK'te tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi. Başkan BAYRAKTAR “Son dönemde gerek şahsım üzerinden gerek FİSKOBİRLİK’in faaliyetleri üzerinden Birliğimize yönelik organize bir karalama kampanyası yürütülmekte. Son olarak Giresun’da bulunan Genel Müdürlüğümüzün önünde yer alan FİSKOBİRLİK’in atıl durumdaki gayrimenkullerini proje üretiyor, yeni yatırımlarla değerlendiriyoruz diye eleştiriliyoruz. Atıl durumdaki bir değeri hak ettiği konuma getirmek istiyoruz ama önümüze engel konuluyor. Bunu kabul edemeyiz.” Dedi.

BaşkanLütfi Bayraktar konuşmasında;”Türkiye'de FİSKOBİRLİK en demokratik kurumlardan biridir.FİSKOBİRLİK'e 100 kilogram fındık verilerek delege olabiliyorsunuz ve seçimlerde oy hakkınız bulunuyor. Dolayısıyla FİSKOBİRLİK'e 100 kilo fındık verin ve söz sahibi olun. Burası seçim meydanı yeri yapılacak tek şey 50 kilo, 100 kilo fındık vermektir ancak FİSKOBİRLİK'i, şahsımızı eleştirenler daha fındık vermiş değil bu kuruma. Arkadaşlar seviyorsanız bu kuruma sahip çıkacaksınız. Kurumu seven, kuruma sahip çıkacak. Fındık verip sahip çıkacak, delege olup sahip çıkacak. Ortak olup sahip çıkacak" ifadesini kullandı.

FİSKOBİRLİK FINDIĞA KATMA DEĞER SAĞLAYAN BİR KURUM OLDU

Başkan Lütf Bayraktar konuşmasında; “Biz yönetim olarak maaşlarımızı tam almayacağız demişiz şuanda 508 milyar lira alacağımız var. Geçtiğimiz günlerde bir delegasyonumuz FİSKOBİRLİK'i Giresunspor'a para vermekle,reklam vermekle eleştirmiş evet doğrudur maaşlarımızdan kestik ve verdik. Deniliyor ki kurum borç batağında ya biz bu yıl 30 milyon liralık yeni yatırım yaptık. Tabi ki borcumuz var ticaret yapan her kurumun olabileceği gibi bizim de borcumuz var. " dedi.

FİSKOBİRLİK'in fındığa katma değer sağladığına da dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfi Bayraktar, "FİSKOBİRLİK sadece kabuklu fındık alıp satsa 100 bin ton fındık alıp satar ve sıcak para akışı sağlanır ancak biz üreticiye katkısı böyle olmaz diye işleyip, fındığa katma değer üreterek Türkiye ve dünyaya satmaktayız. Her geçen gün bu anlamda daha iyiye giden bir FİSKOBİRLİK bulunmaktadır. Yaklaşık 100 milyon liralık bir ihracat yaptık. Elbette bu çok yüksek bir rakam değil ancak, dün başlayan bir kurum için çok iyi. FİSKOBİRLİK ilk defa kendi parasıyla fındık aldı işledi ve sattı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ihracat rakamlarında 21. Sırada yer aldık. Bunu bile eleştirenler oldu. Aslında biz 21. değil, 15. veya 16. sıradayız çünkü şekerli ürün ihracatı fındık ihracatında sayılmıyor. Biz de fındığa katma değeri şekerli mamul haline getirerek sağlıyoruz ve daha çok ihracat gerçekleştiriyoruz. Artık FİSKOBİRLİK üreticiden fındığı alıyor işliyor katma değer sağlıyor ve ihracat yapıyor" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi BAYRAKTAR’ın konuşmalarının ardından Genel Kurul gündemine ilişkin konular görüşülerek değerlendirildi. Müzakerelerin ardından seçim işlemlerine geçildi.

Mevcut Birlik Yönetim Kurulunun tek liste olarak girdiği seçim sonucunda, kullanılan 115 oydan 1 tanesi boş çıkmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfi BAYRAKTAR, geçerli oyların 113’ünü alarak güven tazeledi. Yeni Yönetim Kurulu listesinde, mevcut yönetim kurulu üyelerimiz yerini korurken, istifa eden Nurettin Karan’ın yerine, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Eski Yönetim Kurulu Başkanı, Giresun Merkez Boztekke köyü muhtarı, Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi Delegesi Murat Kumaş seçildi.

Genel Kurul sonrasında bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanız Lütfi BAYRAKTAR; “FİSKOBİRLİK’imizin 2020-2021 iş yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Öncelikle tüm bölgelerimizden katılım sağlayan Kıymetli Delegelerimize, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanları, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha tüm camiamız ile birlikte, birlik ve beraberliğin önemini ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Genel Kurulumuz öncesinde 109 Delegemiz imza toplayarak seçim talebinde bulundu ve gerçekleşen seçim sonucunda bizleri tekrar seçerek teveccühlerini gösterdiler. Her zaman söylediğim gibi Türkiye’nin en demokratik kurumları arasında yer alan Birliğimiz ve delegasyonumuz, seçim talebi ve sonucuyla örnek bir tavır ve duruş sergiledi. Hepsine tek tek ayrıca teşekkür ediyor, ortaya koymuş oldukları iradeye mazhar olmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğimizin sözünü veriyorum.

Son olarak FİSKOBİRLİK’i gerçekten seven, sahip çıkarak fındığını teslim eden ve Kooperatiflerimizde ortaklarımız tarafından seçilerek Genel Kurulumuza teşrif eden delegasyonumuz, son dönemde gerek şahsım, gerek Yönetim Kurulumuz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden düzenlenen organize algı oyunları ve karalama kampanyalarıyla FİSKOBİRLİK’i sözüm ona kendilerince dizayn etmeye çalışanlara en güzel cevabı sandıkta verdiler. Şimdi zaman, hep birlikte daha güçlü bir FİSKOBİRLİK için yılmadan yorulmadan çalışma zamanıdır” dedi.