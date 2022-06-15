FED beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50 - 1,75 aralığına yükseltti.

Dünya Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, ekonomik göstergelere ilişkin beklentileri güncelleyen Fed, bu yıl için büyüme tahminin düşürürken, enflasyon beklentisini yükseltti.

2022 Yılı GSYH beklentisi %1,7 (Önceki %2,8)

2022 Yılı ortalama faiz beklentisi %3,4 (Önceki %1,9)

2022 Yılı işsizlik oranı beklentisi %3,7 (Önceki %3,5)

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,7 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 1,7, 2024 yılı için yüzde 1,9 büyüme beklendiğini açıkladı.

Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 2,8, gelecek yıl için yüzde 2,2 ve 2024 yılı için yüzde 2,0 büyüme tahmin edilmişti.

Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 1,4 daraldı. GSYH ile ilgili final sonuçları 29 Haziran'da açıklanacak.

PCE enflasyon verisinde bu yıla ilişkin beklentilerde de yukarı yönlü revize gerçekleşti. İlgili veriye ilişkin beklenti bu yıl için yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye çıkarıldı.

Karar sonrası mikrofon başına geçen Fed Başkanı Powell, genele yayılan bir enflasyon olduğunu ve risklerin yüksek kaldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Enflasyon baskılarının nasıl olduğuna baktık, beklentimiz önce yataylaşıp sonra yavaşlamasıydı. Fakat enflasyon yükseliyor, güçlü bir faiz artışı gerekti bu noktada.

75 baz puanlık faiz artışının doğru olduğuna karar verdik.

Enflasyona bağlı gelecek toplantılarda 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışı olabilir. Bu durum Temmuz’un sonunda faizi daha olması gereken seviyelere getirecektir. Ama her toplantı için 75 baz puan beklenmemelidir.

Çok belirsiz bir dönemdeyiz ama beklenti %3-%3,5 arası bir faiz oranı. Gerekirse daha fazlası olabilir, tamamen verilere bağlı.