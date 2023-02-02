EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak; Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
EYT düzenlemesi yasa tasarısı olarak Meclis’e gelirken, kimlerin, nasıl EYT’den yararlanacağı da netlik kazandı. EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak, milyonlar bu sorunun cevabını bekliyor.
EYT ilk maaş ödemeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının Resmi Gazete'de yayımlanıp hayata geçmesiyle başlayacak. TBMM Başkanlığı'na sunulan EYT düzenlemesi komisyonda görüşülmesinin ardından Genel Kurul'da yasalaşacak ve şubat ayında yürürlüğe girecek. Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşması ile yıllardır beklenen EYT sorunu tamamen ortadan kalkacak. Konuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT düzenlemesi ile ilgili olarak "İlk maaş Şubat veya Mart'ta verilebilir" dedi.
Beklenen EYT düzenlemesi yasa tasarısı olarak Meclis’e gelirken, kimlerin, nasıl EYT’den yararlanacağı da netlik kazandı. İlk sigortalı olduğu tarih, 9 Eylül 1999 tarihi (bu tarih dahil) ve bu tarihten önce olan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dahil tüm emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hayata geçecek olan EYT'de ilk maaş tarihi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...
EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de katıldığı canlı yayında EYT ile ilgili şunları söyledi;
Bu konuda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü, teklif meclise sunuldu. Yarın görüşülmeye başlanacak. AK Parti olarak bir an önce yasalaştırarak, müjdeli Haber vermek istiyoruz. İlk maaş Şubat veya Mart'ta verilebilir. İşi geciktiremeyelim, bir an önce bitirelim dedik.
EYT'DE SON DURUM
EMEKLİLİKTE yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, EYT ile ilgili düzenlemenin takvimine ilişkin "Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bunu görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya salı veya çarşamba günü EYT'nin yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat ayında Resmi Gazete'de yürürlüğe girerek emeklilik başvuruları yapılabilecek. İster e-Devlet'ten ister bizzat sosyal güvenlik kurumları veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaat ederek emekli olmak için başvurabilecekler. Maaşlar ise mart ayından itibaren ödenecek" dedi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?
Düzenlemenin haftaya Meclis'ten geçmesi bekleniyor. EYT yasası TBMM'den geçikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmış olacak. Önümüzdeki günlerde EYT yasası hayata geçmiş olacak.
EYT'DEN KİMLER YARARLANACAK?
- İlk sigortalı olduğu tarih, 9 Eylül 1999 tarihi (bu tarih dahil) ve bu tarihten önce olan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dahil tüm emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecek.
- İşçi statüsünde SSK’lı kadın çalışanlar, 20 çalışma yılını (hizmet yılı) ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5.000 ila 5.975 prim günü doldurmaları; erkek çalışanların ise 25 çalışma yılını ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5.000 ila 5.975 prim günü doldurmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecek.
- İlk sigortalı olunan tarih erkek çalışanlarda 23 Kasım 1980 öncesi olanlar ile kadın çalışanlarda 23 Mayıs 1985 öncesi olanlar için 5.000 prim gün yeterli. Bu tarihlerden sonra sigortalı olan kadın ve erkek çalışanlar için 5.975 güne kadar çıkan kademeli prim güne ihtiyaç var.
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Ekim 2016
Ekim 2016
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