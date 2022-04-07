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Ev sahiplerinin yabancı kiracılarla başı dertte

Türkiye’de yaşayan yabancıların sayısı her geçen gün artıyor.  Kirasını geciktiren, eve zarar veren, komşularıyla kötü geçinen, kirayı ödemeden ülkeyi terk eden bazı yabancı kiracılarla ilgili ev sahipleri ise yasal yollardan neler yapabileceğini merak ediyor.

EKONOMİ 07.04.2022, 22:10 07.04.2022, 22:29 Murat Aydın
Ev sahiplerinin yabancı kiracılarla başı dertte

Türkiye’de yaşayan yabancıların sayısı her geçen gün artıyor.  Bütçelerine göre ev kiralayan yabancılarla ev sahipleri arasında zaman zaman sorunlar da yaşanabiliyor. Kirasını geciktiren, eve zarar veren, komşularıyla kötü geçinen, kirayı ödemeden ülkeyi terk eden bazı yabancı kiracılarla ilgili ev sahipleri ise yasal yollardan neler yapabileceğini merak ediyor.

’Noter huzurunda yapılmalı’

Yabancıların kiralamalarıyla ilgili bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Yabancı bir ülke vatandaşına kiralama yapılıyor ise kira sözleşmesinin noter huzurunda yapılması zorunlu kılınmıştır. İlk kez ikamet izni alacak olan yabancıların göç idaresine verecekleri belgelerde, bu noter onaylı kira kontratını ibraz etmeleri gerekiyor. Kira kontratının noterden onaylanabilmesi için de tarafların noterde de bir araya gelmeleri gerekiyor. Bunun için de pasaport tercümesi gerekli olacaktır. Kira sözleşmesine mutlaka pasaport numarası yazılması, pasaport örneği de alınmalıdır. Türkçe bilmeyen taraf varsa, yeminli tercüman eşliğinde bu kira sözleşmesinin yapılması gerekiyor. Tercüman kira süresi, başlangıcı, ilgili maddeleri kiracıya da doğru bir şekilde aktarmalı” dedi.

Vize süresi incelenmeli

Kiraya verebilmek için mal sahibi yada yasal vekili olması gerektiğini kaydeden Akdoğan, “Kiracıya da tapu örneği ve belediyeden alınan numaratajın verilmesi gerekiyor. Ayrıca kiracının pasaportundan ülkemize yasal yolla girip girmediği ve vize süresi de incelenmelidir “ diye konuştu.

Dava açabilirsiniz

Bir sorun yaşandığında mütekabiliyet çerçevesinde dava açılabileceğini aktaran Akdoğan, kirayı ödemeden yurt dışına kaçan bir kiracılar için de ikili anlaşmalar çerçevesinde ülkelerinde dava açılıp kayıp edilen tutarlar talep edilebilir” ifadelerini kullandı.

Eve zarar veren kiracılara karşı ev sahiplerinin haklarını hakkında ise Akdoğan, “Alınan depozito ile zararın karşılanması beklenir. Depozito yetmez ise zarar tespiti yaptırılarak masraflar talep edilebilir” dedi.

#kiralıkev #kira #evsahibi
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