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Erdoğan'ın konuşması dolara ilaç gibi geldi! Yine rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı faiz açıklamasının ardından 11 lirayı aşan dolar kuru, Erdoğan'ın bu gün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla 11.47'yi gördü.

EKONOMİ 23.11.2021, 00:04 Murat Aydın
Erdoğan'ın konuşması dolara ilaç gibi geldi! Yine rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı faiz açıklamasının ardından 11 lirayı aşan dolar kuru, Erdoğan'ın bu gün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla 11.47'yi gördü. Geçen hafta 11,32 seviyesine kadar yükselen dolar/TL bu sabah güne 11,2’nin hemen altında başladı. Gün içinde 11 liranın da altına inen dolar kuru Erdoğan’ın akşam yaptığı açıklamalarla 11.47’i aştı.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL 11 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Merkez Bankası (TCMB) yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti.

Bu nedenle, Türk Lirası bu haftaya da yabancı para birimlerine karşı zayıf bir görüntüyle başladı. Gün içinde dolar / TL 11.00 lira seviyesinin altına inerken, akşam saatlerinde günü yurtiçi piyasalarda 11.20'nin üzerinde tamamladı.

ERDOĞAN KONUŞTU, DOLAR FIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısına yaptığı açıklamaların ardından dolar kuru yeni rekor seviyelere gördü. Erdoğan, dövizdeki artışla ilgili olarak şunları söyledi;

* Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük. Sabrettik ve başardık. Biz aynı oyunu terör örgütleriyle mücadelede gördük. Karşı atağımızı yaptık, başardık. Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız.

* Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamın yolunun yatırımdan, büyümeden geçtiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Biz geçmişte uzun dönem denenmiş, yüksek faiz düşük kur yerine, yatırım, üretim, istihdam politikamızla ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Kurun piyasa hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Yatırımı, ihracatı, bunun için önemsiyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için tamah etmiyoruz.

* Kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin de tepesine tepesine bineceğiz.

11.47' SEVİYESİ AŞILDI

Bu sözlerin ardından uluslararası piyasalarda Türk Lirası dolar karşısında değer kaybının hızlandırdı ve 11.47' seviyesi aşıldı.

#döviz #dolar #kurartışı #cumhurbaşkanı #Erdoğan
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