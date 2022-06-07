Erdoğan 'Faiz inecek' diyor; Dolar uçuyor

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faizi artırmayacağız; tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" açıklaması doların artışını hızlandırdı. Dolar güne 16.63, Euro'da 17.80'den başladı. Geçen haftanın kapanışını 16,44’den yapan dolar, bugün saat 08.55 itibarıyla 16,63'ü aşarak rekorunu güncelledi.

17,87’yi test eden Euro da dün son 6 ayın en yüksek seviyeleri görüldü. Bugün ise saat 08.55'te Euro 17.80'den işlem görüyor.

Gram altın 985 TL, çeyrek altın 1.611 TL, yarım altın 3.222 TL ve tam altın da 6 bin 425 TL.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşma sırasında faizle ilgili açıklamalarrda bulunmuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Gelişmiş ülkelerinin tamamında ödemeler dengesinde ağır sancılar yaşanırken biz hepsinden daha iyi durumundayız. Bu ülkelerin merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelirlerin yüzde 40'ına dayandı. Kimse bizden şunu beklemesin; bu iktidar faizi artırmayacaktır; tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Benim derdim bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla buna eğer özel sektör bankaları da dahil olursa düşük sağladığı krediyle yatırıma gitsin”