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Erdoğan, Asgari ücretle ilgili rakam verdi! İşte sızan yeni asgari ücret rakamı

Türkiye gündeminde asgari ücretin kaç TL olacağı tartışılıyor. Sendikalar, siyasi partiler ve çalışanlar iktidardan gelecek rakamı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili istediği rakam kulislerde konuşuluyor.

EKONOMİ 06.12.2021, 10:43 06.12.2021, 16:52 Murat Aydın
Erdoğan, Asgari ücretle ilgili rakam verdi! İşte sızan yeni asgari ücret rakamı

Türkiye'de 7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücrete 2022 yılı için yapılacak olan zamma çevrilmiş durumda. Herkes asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgililere verdiği talimat kulislere sızdı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği asgari ücrete yapılacak zam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden “muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği” belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.

Asgari ücret 4 bin TL'nin altında olmasın

Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan’ın toplantıda, “asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği” belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.

Muhalefete karşı sessiz kalmayın!

Erdoğan, grup başkanvekillerinden “muhalefete karşı sessiz kalmamalarını” istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AK Parti’ye hem hükümete hem de “şahsına yönelik sert eleştirilerin” geldiğini belirten Erdoğan’ın, grup başkanvekillerinden de “aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği” belirtiliyor. Erdoğan’ın ayrıca grup başkanvekillerinden “iktidarın icraatlarını Meclis’te etkin bir dille anlatmalarını istediği” de ifade ediliyor. 

#asgari ücret #Erdoğan #kaç lira
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