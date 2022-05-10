Erdoğan açıkladı, konut fiyatları uçtu!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut finansmanında 3 yeni paketin devreye gireceğini açıkladı. 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıl vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi verilecek.

Erdoğan’ın faiz indirimi açıklamasının ardından daire fiyatları yukarı yönlü güncellenmeye başlandı.

19 Nisan 2022 tarihli 1 milyon 45o bin lira değerindeki ev ilanının Erdoğan'ın açıklamasının ardından 1 milyon 650 bin liraya yükseldiği görüldü.

27 Mart 2022 tarihli 885 bin lira değerindeki ev ilanı ise 1 milyon 250 bin liraya yükseldi.

ERDOĞAN KONUT FİNANSMANINDA 3 YENİ PAKET AÇIKLAMIŞTI

"Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirceğiz," diyen Erdoğan, şu paketleri açıkladı:

"Konut finansmanı konusunda 3 paket hazırladık. Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız.

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor.

Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir.

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.

Kaynak: Yeniçağ