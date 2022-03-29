Erdoğan'a Eski Danışmanından soru: Halkbank ve Vakıfbank’ın hisseleri nerede?

Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, daha önce dövizdeki sert yükseliş nedeniyle hükümetin OHAL kararı alabileceğini iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarından olan Özgenç, bu defa Halkbank ve Vakıfbank'ın hisselerinin bir kısmının kaybolduğunu açıkladı.

Özgenç, "Sayın Cumhurbaşkanım, Halkbank'ın yüzde 12,41, Vakıfbank'ın ise yüzde 28,81 oranındaki hisselerinin akıbeti hakkında kamunun bilgilendirilmesini sağlayın" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Özgenç, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, malumlarınız olduğu üzere Halkbank'ın Hazine'ye ait olan yüzde 87,70 oranındaki hisseleri, Bakanlar Kurulu'nun 24 Ocak 2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı kararı ile fona devredilmiş iken 2020 yılı sonu itibariyle bu oran yüzde 75,29'a inmiştir.

Keza Vakıfbank'ın fona devredilen hisse oranı yüzde 64,80 iken 2020 yılı sonu itibariyle bu oran yüzde 35,99'a inmiştir. Bu durum karşısında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini deruhte etmeniz hasebiyle yüzde 12,41 oranındaki Halkbank hisseleri yüzde 28,81 oranındaki Vakıfbank hisselerinin akıbeti hakkında kamunun bilgilendirilmesini sağlarsanız çok makbule geçecektir."