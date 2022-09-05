Erbakan’dan ‘enflasyon’ yorumu: Bu tam bir felaket!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin ‘Bu tam bir felaket’ yorumu yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan bir dizi program kapsamında geldiği Gaziantep’te bir otelde, basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Enflasyon değerlendirmesi: Bu bir felaket!



Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Erbakan, “Her geçen gün sokaktaki vatandaşın alım gücü düşüyor. Vatandaşın ekonomisi küçülürken enflasyon büyüyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları TÜİK’in tıraşlanmış rakamlarına göre dahi yıllık yüzde 80,21 seviyesinde. ENAG’a göre enflasyon ise yıllık yüzde 182’e yükselmiş. Yani geçen sene 100 lirayı aldığımız bir ürünü bu sene 300 liraya alabiliyoruz. Bu tam bir felakettir. Bugün Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olmuş genel enflasyonda ise ilk 5’tedir. Diyorlar ki ‘Efendim Ukrayna’da savaş oldu bunların etkisi oldu…’ Savaşın tarafları olan Ukrayna’da ve Rusya’da enflasyon yüzde 15 ila 17 civarında. ‘Avrupa, Amerika perişan oldu, dünya etkilendi’ Avrupa ve Amerika’daki yıllık enflasyon bizim aylık enflasyonumuz kadar.” İfadelerini kullandı.



‘Görevden almak yetmez, yolsuzlukların üzerine gidilmeli’



Geçtiğimiz haftanın en önemli gündem konusu olan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“20 senenin sonunda her geçen gün yeni bir yolsuzluk patlıyor. Vahim iddialar ayyuka çıkmış. Yurt dışından bir şahsın bugüne kadar ortaya koyduğu iddiaların hiçbirisi yalanlanamadı. Hatta pek çoğunun doğru olduğu ortaya çıktı. Tabii ki mahkeme kararıyla bir kişinin suçluluğu sabit olmadan kimse hakkında hüküm vermiyoruz ama sadece bunların istifa ettirilmesi görevden alınması yetmez. Bu yolsuzlukların üzerine gidilmesi lazım. ‘Bu iddiayı ortaya atan bir suç örgütünün başıdır’ diyorlar. Bu suç örgütünün başı dediğiniz kişi yakın zamana kadar meydan meydan miting yapıp iktidara destek istiyordu. O zaman suç örgütünün başı değil miydi? Şimdi aleyhe döndüğü için suç örgütü başı deyip geçiştirmeye çalışıyorlar. Biz iktidara geldiğimizde daha önce yaptığımız gibi tüm kamu kurumlarının girişine ‘Rüşvet alan da veren de melun’dur’ tabelasını asacağız.”



İktidar yasaklar konusunda kötü bir sınav veriyor

‘İktidar yasaklar konusunda da kötü bir sınav veriyor’ diyen Erbakan geçtiğimiz günlerde öğretmenlerin yaka paça gözaltına alınmasını eleştirerek, “Bugün eleştiri yasak, protesto gösterisi yapmak yasak. İşte daha geçen gün öğretmenleri yaka paça gözaltına aldılar. İktidara muhalif bir gazetecinin bir gazetede köşe yazarlığı yapması yasak. Geçenlerde meşhur bir gazeteciyi gazetesinden ayırdılar. İktidarın onaylamadığı bir kimsenin medyanın yüzde 90’ında çıkıp konuşması yasak. Bütün kanallara özel liste gönderiyorlar, ‘bunlar konuşabilir bunlar konuşamaz.’ ‘Dolar 10 lira olacak’ demek yasak. Dolar bugün 18 lirayı aştı.” diye konuştu.



‘HDP’li bakan’ yorumu: 6 benzemezden bir fayda yok

Bir gazetecinin "Partinizin iki ittifakta da yer almadığını biliyoruz, 3'üncü bir ittifak düşünür müsünüz?" sorusuna Erbakan şöyle yanıt verdi:

"Bugün 6 benzemez dediğimiz, masada birbirine benzemez partiler, daha dün bir tanesinin milletvekili 'HDP'ye bakanlık da verebiliriz', öbür partinin milletvekili 'böyle bir şey asla olamaz, biz terör örgütünün gölgesinin düştüğü yerde bile olmayız' diyor. Dolayısıyla bu benzemezler bir sinerji oluşturmuyor ve tam tersine birlikteliklerinden fayda gelmiyor. Her iki tarafta bütün ortaklar da zarar görüyor. Halbuki birbirine yakın partiler mesela seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partiler bir araya gelirse bir sinerji doğabilir demiştik. Bizim bu uyarılarımıza, fikirlerimize çok fazla kulak vermediler ve şu anda bu 6'lı masayı yürütmeye çalışıyorlar. Biz de zaten hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı kendi başımıza kendi ismimizle seçime girmek üzere sürdürüyoruz. Tabi bu durumda kendi cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz çıkartacağız."