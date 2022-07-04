Enflasyon açıklandı, Memur ve Emekli Maaş Artış oranları belli oldu

Son dakika haberleri....Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu. Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyon Bununla beraber emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşti. İşte milyonların merak ettiği o tablo...

Son dakika haberleri...

Asgari ücrete yapılan zammın ardından, gözler eketliler ve memur maaşlarınına yapılması gereken zamlara çevrilmişti. Herkes TUİK'in yapacağı Haziran ayı enflasyon artış oranının ne olduğunu bekliyordu. Beklenen açıklama TUİK'ten geldi. TUİK'in yaptığı açıklama ile 2022 aylık enflasyon artışı 4.95 olorak gösterilirken, yıllık enflasyon artışı 78.62 olarak ortaya çıktı.

TUİK'ten yapılan açıklama sonrası en düşük memur maaşının 9 bin 119 TL, memur emeklisi maaşının 6 bin 83 Tl olacağı bildirildi.

TUİK'in yaptığı enflasyon artışına muhalefet liderlerinden çok sert tepkiler geldi. Tepkiler neden?

Enflasyon oranı düşük açıklandı. FOX Tv'de İlker Karagöz'ün konuğu olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyonun çok düşük açıklandığına dikkat çekti.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU NETLEŞTİ

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85

Ek zam beklentisi: 3

Ek zamlı memur zam oranı: 44,85