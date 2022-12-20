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Enerji Sektöründe Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı 

Enerji Sektöründe Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı  ‘Sürdürülebilirlik’ temasıyla gerçekleşti

EKONOMİ 20.12.2022, 12:07 Murat Aydın
Enerji Sektöründe Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı 

Enerjisa Üretim’in düzenlediği “2. Enerji Sektöründe Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı”, 

8-9 Aralık 2022 tarihlerinde Enerjisa Üretim’in İstanbul Merkez Ofisi’nden hibrit olarak gerçekleşti. Prof. Dr. Itır Erhart’ın moderatörlüğünde ve ‘Sürdürülebilirlik’ ana temasıyla gerçekleştirilen konferansta yenilenebilir enerjinin geleceği, yeşil enerji dönüşümü, varlık yönetiminde sigorta süreçleri, tedarik yönetimi, dijitalleşme ve veri analizi yetkinlikleri gibi konular yer aldı.

Bilgi birikimini sürekli geliştirerek sektöre öncülük etmeyi ve bilgiyi toplum yararına kullanmayı hedefleyen Enerjisa Üretim’in bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiği önemli etkinliklerden biri olan Enerji Sektöründe Fiziksel Varlık Yönetimi Konferansı’nın ikincisi 8-9 Aralık tarihlerinde yapıldı. İlki 2021’de Enerjisa Üretim’in Tufanbeyli santralinde düzenlenen hibrit etkinliğe bu yıl İstanbul’daki Merkez Ofis ev sahipliği yaptı. Canlı yayın aracılığıyla da tüm izleyicilere erişim sağlayan ve 2000’den fazla kişinin online, 100’den fazla kişinin fiziki olarak katıldığı  konferans, başta enerji sektörü olmak üzere iş dünyasının farklı alanlarından uzmanları ve katılımcıları bir araya getirdi. Sosyal Girişimci kimliğiyle de tanınan Prof. Dr. Itır Erhart’ın yönettiği konferansta, paydaşlar arası etkileşimin ve bilgi alışverişinin artması ve dijitalleşme gibi konular öne çıktı.

Gündem: İklim Değişikliği ve Enerjinin Geleceği 

Şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşımları ve çalışmaları, dijital dönüşüm, yeşil enerji gibi enerji sektörünün öne çıkan konu başlıklarının ele alındığı panellerde, Kasım ayında Mısır’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Sözleşmesi Konferansı’nda (COP27) elde edilen bulgular ve hedefler de değerlendirildi. Konferansta ayrıca farklı sektörleri temsilen katılan uzmanların tesislerden elde edilen verilere ilişkin detaylı analizleri ve dijital dönüşümün sektöre yön veren dinamikleri de konuşuldu.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, “Teknolojik ve dijitalleşme ekseninde büyük bir dönüşüm geçiren dünyamızın en önemli gündemlerinden biri de enerji. Enerji dün olduğu gibi bugün de dünyanın geleceğini şekillendiren bir sektör olmaya devam ediyor. Bu nedenle kamunun ve  iş dünyasının geleceğe dönük politikaları oluştururken öncelik verdiği başlıca konulardan biri  enerji ihtiyacı ve politikaları. 2020’de kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatına göre Avrupa Birliği, 2030’a kadar emisyonlarını yüzde 55 oranında azaltmayı, 2050’de ise sıfırlamayı hedefliyor. Dünyada “sürdürülebilirlik” artık en temel hedefler arasında yer alıyor. Pek çok ülke bu alanda taahhütlerde bulundu. Türkiye de 2053’te sıfır emisyon hedefi koydu. Bu kolay bir hedef olmasa da doğru planlama ve kollektif bir akılla sektörümüzün bu hedefi gerçekleştirecek güce ve birikime sahip olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye bu yeni dönemde bir yandan yatırımları artırıp bir yandan kamuoyunu bilinçlendirmeye devam ederek el birliğiyle bu fırsatı en iyi değerlendiren ülkelerden biri olacaktır. Bu kapsamda biz de Enerjisa Üretim olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda emisyon salımlarında 2032’de ‘başa baş’, 2045’te ise ‘net sıfır’ olmayı planlıyor, yenilenebilir enerji yatırımlarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik projelerimize devam ediyoruz” dedi.

“Şirketler nezdinde büyük dönüşüme ihtiyaç var”

Konferansın genel değerlendirmesini Prof. Dr Itır Erhart ile yapan Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Lideri Murat Eröz ise şunları söyledi: “Ülkelerin kalkınma ve büyüme ölçütlerini artık sadece tüketim, harcama ve ihracat değerlerine göre değerlendiremeyiz. Sürdürülebilirlik konusunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları doğrultusunda hangi adımlar attıklarına dair değerlendirmelerin de yapılması gerekiyor. Şirketler nezdinde ise bir dönüşüme büyük ihtiyaç var. Değişim için kaynak gerekiyor ve şirketlerin bu kaynaklara ulaşması için belli sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getirmesi veya tamamlaması gerekiyor. Varlık Yönetimi yapan şirketler için tercihlerin ve takibin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şirketlerin, varlık yönetimi konusunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmesi, stratejilerini bu yönde belirlemesi, sürdürülebilirlik konusunda 360 derece araştırmanın yapılması büyük önem arz ediyor. Gelecek için önümüzde ciddi fırsatlar var ve Enerjisa Üretim olarak biz de üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Bu iki gün bizimle birlikte olan tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu buluşmalara Enerjisa Üretim olarak vesile olmaya devam edeceğiz.”

#enerjisektörü #Sürdürülebilirlik #fizikselvarlikyonetimi
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