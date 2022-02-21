Emeklilerin alacağı bayram ikramiyeleri kaç lira oldu? İşte rakamlar!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikramiyelere ilişkin detaylar gelmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen ikramiyenin 1100 liradan 4 bin liraya çıkarılacağı öngörülüyor.
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! Bayram ikramiyelerinin miktarı belli oldu. 2022 yılında asgari ücrete yapılan zammın belli olmasının ardından bu seferde emekli bayram ikramiyeleri gündeme geldi.
Emekli ve memur için ek zam talebi yasal düzenleme sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Bununla beraberde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban fiyat 2500 liraya kadar çıktı.
BANKA HESAPLARINA İKİ BAYRAM TOPLAMI 4.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ YATIRILACAK
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır bugünkü yazısında ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğünü yazdı. Daha öncesinde 1000 TL olan emekli bayram ikramiyesi son yapılan zamla beraber 1100 TL olmuştu.
Bu bilgiye göre Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödenecek. Kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlarımıza herhangi bir başvuru yapmadan emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına 2.000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK KİŞİLER
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016