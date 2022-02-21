Emeklilerin alacağı bayram ikramiyeleri kaç lira oldu? İşte rakamlar!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! Bayram ikramiyelerinin miktarı belli oldu. 2022 yılında asgari ücrete yapılan zammın belli olmasının ardından bu seferde emekli bayram ikramiyeleri gündeme geldi.

Emekli ve memur için ek zam talebi yasal düzenleme sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Bununla beraberde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban fiyat 2500 liraya kadar çıktı.

BANKA HESAPLARINA İKİ BAYRAM TOPLAMI 4.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ YATIRILACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır bugünkü yazısında ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğünü yazdı. Daha öncesinde 1000 TL olan emekli bayram ikramiyesi son yapılan zamla beraber 1100 TL olmuştu.

Bu bilgiye göre Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödenecek. Kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlarımıza herhangi bir başvuru yapmadan emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına 2.000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK KİŞİLER

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,