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Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? İşte konuşulan rakamlar!

Ünlü ekonomist Prof. Veysel Ulusoy, 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin açıklanması sonrası emeklilik zammı için flaş bir paylaşımda bulundu.

EKONOMİ 17.12.2021, 11:04 Murat Aydın
Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? İşte konuşulan rakamlar!

Asgari ücrete yapılan zam belirli kesimleri memnun ederken, döviz artışının  olumsuz etkileri memnuniyetsizlik yaratıyor. Zam yapıldığı gün 15 lire civarında olan Dolar, ertisi gün güne 16 TL'yi aşayrak başladı. Bu olumsuz gelişmelerin yapılan zam yüksek gibi görülsede, alım gücünü azalttığı ortada.

Asgari ücretin ardından, milyonlarca emekli de ne kadar zam yapılacağını dtüşünmeye başladı. Türkiye'de 1000 Tl gibi gemekli alan vatandaşlarında olduğu düşünüldüğünde emekli maaşlarının yapılacak enflasyon zammıyla insanların geçimini sağlamayacağı ortada gözüküyor.

Emekli maaşına da bir taban sınır getirilmesi isteniyor. En az emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiği dile getirilirken, mevcut maaşlara da asgari ücrete yapıldığı gibi yüzde 50 civarında artış sağlanması gerektiği kaydediliyor.

Ünlü profesör Veysel Ulusoy'dan flaş emeklilik zammı paylaşımı! Bütün emekliler bu haberi bekliyordu

Ünlü ekonomist Prof. Veysel Ulusoy, 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin açıklanması sonrası emeklilik zammı için flaş bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücretin miktarını bugün açıkladı. Buna göre; 2022 yılında uygulanacak miktar 4250 TL oldu. Asgari ücretin açıklanması sonrası gözler emeklilik zammına çevrildi.

SSK’dan ve Bağkur’dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Hem emekli hem de memurlara yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkıyla ortaya çıkacak.

Yıl içinde ocak ve temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurlar, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle alacakları yeni maaş tutarını da öğrenecek.

Emeklilik zammıyla ilgili çeşitli rakamlar ortaya atılırken bir iddia da ünlü ekonomist Prof. Veysel Ulusoy'dan geldi. Ulusoy, "Sıra emeklilere %50-55 zamda.." 

#emekli maaşı #AsgariÜcret #yüzde50 #SGK #bağkur
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