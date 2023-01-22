banner314

banner325

Son Dakika

EHKİB'den Almanya’ya 500 milyon dolarlık ihracat hedefi

EHKİB’ten atılım yılı: ABD’den sonra en büyük ihraç pazarı Almanya’da da yeni işbirliklerine imza atacak. Egeli hazırgiyim ihracatçıları Almanya’ya 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

EKONOMİ 22.01.2023, 11:16 Murat Aydın
EHKİB'den Almanya’ya 500 milyon dolarlık ihracat hedefi

Premiere Vision New York fuarına ilk kez milli katılım gerçekleştirerek başarılı iş bağlantılarıyla dönen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bu kez de 24-26 Ocak’ta dünyanın en önemli tekstil fuarlarından Munich Fabric Start the Source Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla 12 Türk firması ile katılacak.  

Türkiye’nin Çin ve Bangladeş'in ardından Almanya'nın üçüncü büyük giyim tedarikçisi konumunda olduğunu vurgulayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “24-26 Ocak’ta tekstil pazarının en tanınmış fuarlarından olan, dünya çapında tekstil alıcıları ve tedarikçilerini ağırlayan Munich Fabric Start the Source Fuarı’na milli katılım organizasyonu ile 12 firmamızla katılıyoruz. Fuar yılda iki defa düzenleniyor. Her sene 41 farklı ülkeden binin üzerinde firmanın yer aldığı gibi dünyanın dört bir yanından da 20 binin üzerinde uluslararası katılımcı ziyaret ediyor. Biz 2017 ve 2019 yıllarında Munich Fabric Start fuarının Sourcing bölümüne milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. 2022 yılında da milli katılım planlıyorduk ancak fuar pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Milli katılım organizasyonumuz ile ülkemizin Almanya pazarından aldığı yüzde 10'luk payı artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

EHKİB ABD, İtalya, Fransa ve Almanya’ya yoğunlaştı 

Sertbaş, “Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde milli katılım düzenlediğimiz PV New York Fuarı’nın Temmuz ayında gerçekleşecek ikinci edisyonuna da katılım sağlamayı planlıyoruz. ABD’ye yönelik sonbaharda bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi de gündemimizde yer alıyor. Kış fuarlarını Şubat ayında 18 firmayla katılacağımız PV Manufacturing Paris fuarıyla noktalayacağız. Sonraki dış pazar etkinliğimiz ise Mart başında İzmir’de gerçekleşecek İtalya Alım Heyeti olacak. MFS the Source Fuarının ikinci edisyonu Temmuz ayında gerçekleşecek, bu fuara da katılım sağlamayı planlıyoruz. 2023 yılı sonunda toplam 6 fuara milli katılım yapmayı hedefliyoruz.” dedi.  

2022’de Türkiye’den Almanya’ya 3,6 milyar dolarlık hazırgiyim ihracatı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz ise Almanya’nın en büyük hazırgiyim ihraç pazarı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“MFS the Source fuarına EHKİB olarak düzenli katılım sağlanmamız çok önemli. Firmalarımız üç gün boyunca ilkbahar-yaz 2024 koleksiyonlarını uluslararası alıcıların beğenisine sunacak. Almanya'nın 2022 yılının 10 aylık dönemindeki toplam giyim ithalatı 43,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ülkenin yıl sonu toplam ithalatının 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Almanya'nın 2021 yılı toplam hazır giyim ithalatı ise 48,7 milyar dolar. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü en büyük pazarı Almanya'ya 2022 yılında yüzde 5 artışla 3,6 milyar dolar ihracat yaptı. Birliğimizin ihracatında ilk sırada yer alan Almanya’ya ise geçen yıla göre yüzde 5 ivmeyle 350 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdik. EHKİB olarak Almanya’ya ihracatımızı kısa vadede 500 milyon dolara çıkarmayı öngörüyoruz.”

Fuar katılımcısı firma listesi:

            FİRMALARIN ÜNVANI

1          BETA KONF.TEKSTİL İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2          DEMOTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

3          EVOTEKS TEKSTİL KONF.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

4          FIRATTEKS TEKSTİL SAN.TİC. A.Ş.

5          İYA TEKSTİL SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ.

6          LEANA TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

7          MD TEKSTİL KONF.TUR.SAN. VE TİC.A.Ş.

8          MEBA GİYİM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

9          RİTATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

10        SEYFELİ DIŞ TICARET LTD STI

11        TAYRA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

12        TULİNE TEKSTİL SANAYİ VE   TİCARET A.Ş.

#Egeli hazırgiyim ihracatçıları #harıgiyim #ehkib
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 22 Ocak 2023
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:20
İkindi 15:51
Akşam 18:15
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Pendikspor 20 34
5. Bandırmaspor 19 34
6. Keçiörengücü 19 33
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. Newcastle 20 39
4. M. United 19 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Liverpool 19 29
9. Brentford 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. West Ham United 20 18
16. Leeds United 18 17
17. Wolves 19 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 17 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 17 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 17 5
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir