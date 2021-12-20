E-ticaret sertifika programı Ocak ayında başlıyor

İstanbul Üniversitesi ile Ticimax E-ticaret Sistemleri işbirliğinde “E-ticaret uzmanlığı sertifika programı” başlatıldı.

İstanbul Üniversitesi ile Ticimax E-ticaret Sistemleri işbirliğinde “E-ticaret uzmanlığı sertifika programı” başlatıldı. Temel e-ticaret bilgileri ve e-ticaret faaliyetlerinde gerekli olan pazarlama teknikleri ile ilgili kapsamlı eğitimlerin verileceği programda başarılı olan katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa işbirliği ile sertifika almaya hak kazanacak. A’dan Z’ye e-ticaretin yol haritasının paylaşılacağı bu özel program ile hem kişisel becerilerinizi geliştirecek, hem sektör profesyonellerinin deneyimlerinden fikir edinebilecek hem de işinizi e-ticarete taşımak için gerekli olan tüm bilgilere sahip olabileceksiniz.

Kimler katılabilir?

E-ticaret’e başlamak isteyen girişimciler ve KOBİ’ler ile e-ticaret alanında kariyer yapmak isteyen herkes programa kayıt yaptırabilir. 8-30 Ocak tarihleri arasında, haftasonları online olarak gerçekleştirilecek eğitim programı, toplamda 40 saat sürecek.

Kayıt için: www.ticimax.com/eticaret- uzmanligi-sertifika-egitimi/