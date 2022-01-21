Durmuş Yılmaz'dan kritik faiz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle ilgili yaptığı açıklamalara rağmen faiz sistemi yükselerek devam ediyor. Geçmişte bahkalarda kredi faizlerine 0.1 ile 1,5 arasıda iken, bu gün bankalarda kredi faizleri 2.5'ları buldu. Erdoğan'(ın faiz indirimini bir politika olarak sürekli gündemde tutmasına rağmen Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Banka, son dört toplantısında faizi 500 baz puan indirmişti.

Enflasyon, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak 19 yılın en yüksek seviyesi olan yıllık yüzde 36.08'e çıktı. Mahfi Eğilmez'den MB faiz yorumu: Model mi değişti?

Ekonomistler asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun yılın ilk yarısı gelmeden yüzde 50 seviyesine yükselebileceğini belirtiyorlar. Daha sonra enflasyonda TL'de değer kaybı olmaz ise yıl sonuna doğru düşüş bekleniyor.

"NE OLDU FAİZ NİYE İNDİRİLMEDİ"

TCMB'nin faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendiren eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti Miiletvekili Durmuş Yılmaz, ''Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? Yüzde 50 ye yaklaşan enflasyonu düşürmek için faizin düşmesi gerekmiyor muydu? Demek ki neymiş, enflasyonu düşürmek için TL nin itibarını korumak gerekiyormuş. Evet; soralım tekrar, model mi değişiyor, ne oldu faiz niye indirilmedi?'' dedi.