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#İBB Başykanı
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#Erdoğan
#başkan
#patlama
#türkiye
#ak parti
#UNDP
#sivil gözetim
#saç ekimi
#Özge Özpirinçci
#Taksu
#taşıt
#Ekonomik Kurtuluş Savaşı
#GiresunGünleri
#3.ittifak
#İBB Başykanı
#MerkezCami
#AKP Milletvekili
#reno
#John Legend
#garantibankası