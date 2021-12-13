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Döviz uçtu; Dolar; 14,3525 TL'ye Euro; 16,2205 TL'yi aştı
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya 13,85 seviyesinden başlayan dolar kuru 14,3525 TL'yi aştı ve tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL ise 16,2205'lerde seyrediyor.
EKONOMİ 13.12.2021, 11:02 Murat Aydın
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya 13,85 seviyesinden başlayan dolar kuru devam eden yükselişlerle saat 11.00 civarında 14,3525 TL'yi aştı ve tarihi zirvesini yeniledi.
Euro/TL ise 16,2205'lerde seyrediyor.
Dolar/TL geçen hafta 13,95 lirayı aşınca Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu. Bu Merkez'in benzer seviyeden 10 günde gerçekleştirdiği 3. müdahale oldu.
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