Dolar yine uçuyor; Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar?

Dolar endeksi haziran ayı Fed toplantısının olduğu hafta gördüğü 105.8 seviyesini de aşarak 106.6 seviyesine kadar yükseldi. Haftanın son üç işlem günü boyunca takip edilecek ekonomik veriler ile birlikte dolar endeksinin seyri gelişmekte olan ülke para birimleri için önemli olacak.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.21 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.721 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 6 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 6 Temmuz 2022 dolar yorumları: DolarTL'de 16.80 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü hareketin hız kazanması için uygun teknik koşullar oluşmuş gözüküyor. Bu sabah 17.00 seviyesinin üzerinde yükseliş hareketi devam etmektedir. Yukarı yönlü seyirlerin devamında 17.22 direnç seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin de aşılması durumunda Haziran ayında direnç olarak takip edilen 17.64 seviyesi yeni direnç bölgesi olabilir. Diğer taraftan, görülebilecek aşağı yönlü seyirlerde 16.80 ve 16.50 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde bu seviyelerden tepki alımlarının geldiği görülebilir.