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Son Dakika

Dolar ve euro çıktığı gibi düştü!

Dolar ve euro son zamanlarda bir günde hızlı çıkışı gibi bir gecede aynı şekilde düşüş gösterdi. Geçtiğimiz günlerde 14 Liradan bir günde 17 lirayı gören dolar Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası sert düşüş yaşadı.

EKONOMİ 21.12.2021, 01:05 21.12.2021, 09:14 Murat Aydın
Dolar ve euro çıktığı gibi düştü!

Dolarla ile ilgili son dakika gelişmesi! Döviz kurları ciddi bir düşüş sergiledi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan döviz kuru saat 22.40 itibarıyla yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Dolar/TL kuru 13 liranın altına inerken, Euro/TL 14.10'a kadar düştü. Gün içinde 1.028 liraya çıkan gram altın da 755 liraya kadar çekildi.

Dolar ile ilgili son dakika gelişmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı. Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti

 DOLAR ÇIKIŞI GİBİ 17 LİRADAN 13 LİRANIN ALTINA İNDİ

Gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan döviz kuru saat 22.40 itibarıyla yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 13 liranın altına indi. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 18,3633 seviyesini görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

EURO'DA DA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gün içerisinde en yüksek 20,7508 TL'yi gören Euro'da da yüzde 30'u aşkın bir düşüş gerçekleşti. 22.40 sıralarında Euro/TL 14.10'a kadar düştü.

 ALTIN 770 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Döviz kurlarına paralel Altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Günü 1.028,40 liradan kapatan Gram Altın aynı saatler civarında 770 liraya kadar geriledi.

#dolar #döviz #Euro #altın
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