Dolar uçtu gidiyor. 1 TL. 10.14'ü gördü

Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybedip erimeye devam ediyor. Eylül ayının ilk haftasından itibaren yükseliş trendinde olan ve son 6 işlem gününde de üst üste yükselen dolar/TL, bu sabah tarihi zirvesini gördü. Dolar TL karşısında değerini 10.14'e kadar taşıdı. Euro/TL ise saat 09.54 itibari ile 11.53 seviyesinde alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA ÇEVRİLDİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Doların 10 lirayı geçmesi öncesi ve sonrasında indirimin süreceğini bekleyen uzmanlar çoğunlukta olsa da pas geçme ihtimalinin de gündeme geldiği belirtiliyor.

