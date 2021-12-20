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Dolar haftaya rekorla başladı; 1 dolar 17.70 TL'yi gördü

Dolar yeni haftaya 16.90 liradan başladı. Sabah saatlerinde 17.60 lirayı aştı. Ardından önce 17.20 liraya kadar çekilen dolar, öğleden sonra yeniden 17.70 lirayı aşarak rekor kırdı. Bu arada Euro 20 lirayı, gram altın da ilk kez 1000 lirayı gördü.

EKONOMİ 20.12.2021, 15:33 20.12.2021, 15:45 Murat Aydın
Dolar haftaya rekorla başladı; 1 dolar 17.70 TL'yi gördü

Dolar/TL'de geçen cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından dolar geçen haftayı 16.41 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya 16.90 liradan başladı. Sabah saatlerinde 17.60 lirayı aştı. Ardından önce 17.20 liraya kadar çekildi, öğleden sonra yeniden 17.70 lirayı aşarak rekor kırdı.

Euro da ilk kez 20 lirayı gördü.

Bugün yükselişin sürmesi durumunda gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilecek. Aralık başından bu yana toplam 5 kez satış yoluyla döviz piyasasına müdahalede bulunuldu. Bu müdahalelerin toplam büyüklüğünün 6 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

FAİZ İNDİRİMİYLE HIZLANDI

Geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesiyle TL'deki erime hızlanmıştı. Bu kararın ardından kasım ayında yüzde 21.31 olarak açıklanan yıllık enflasyonla politika faizi arasındaki makas iyice açıldı.

Söz konusu faiz kararından önce dolar 15.50 lira seviyesindeydi.

10 YILLIK TAHVİLİN FAİZİ ZİRVEDE

Son yükselişte Türkiye'nin 5 yıllık iflas risk priminin (CDS) 577 seviyesine çıkması etkili oldu. Bu gelişmelerle beraber Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi ilk kez yüzde 23'e yükseldi.

'BENDEN BAŞKA BİRŞEY BEKLEMEYİN'

Merkez Bankası'nın bu kararı tartışılırken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" dedi.

YABANCI KURUMLARDAN 'TL' KARARI

Bu arada UBS'in Türk lirası ile ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından TL ile ilgili bir karar da JP Morgan'dan geldi. Kurum, müşterilerine Türk Lirası algo işlemleri için aracılık hizmeti vermeyi sonlandırdı. Var olan pozisyonların da kısa sürede kapatılacağını bildirdi.

GRAM ALTIN'DA 1000 LİRAYI GÖRDÜ

Altın fiyatlarında da kurdaki yükselişle beraber kritik bir eşik aşıldı. Altının ons fiyatı omicron varyantının getirdiği belirsizliğin katkısıyla cuma günü 1.800 doların üzerine tırmanmıştı. Bu yükseliş dolardaki yükselişle birleşince yurtiçinde gram altın ilk kez 1000 liralık değer ulaştı.

#dolar
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