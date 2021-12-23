Dolar düşüşe geçti; Dolar bugün kaç TL? 23 Aralık 2021 Dolar hareketi

Türkiye'de Kur korumalı TL Mevduat hesabı kararının ardından geçtiğimiz günlerde 18 lirayı gören dolar ve diğer döviz kurlarındaki düşüş devam ediyor. Dolar bugün 23 Aralık 2021 Perşembe günü 10.78 TL'den işlem görüyor.

Pazartesi günü duyurulan kur korumalı TL mevduat ürünü ile gerileyen dolar kuru, geçtiğimiz günü de negatif bir seyir ile yüzde 2.26 düşüş ile 11.90 seviyesinden tamamlayarak 25 Kasım’dan bu yana ilk kez 12 TL’nin altını görmüş oldu.

Dolar/TL'de geri çekilmeler sürüyor. Parite bu sabah 11.91 seviyesinde bulunuyordu. Hafta içerisinde dolar kurunda oynaklık çok yüksekti ve gün geçtikçe azalıyor. Küresel çapta doların bir miktar değer kaybetmesi de geri çekilmede etkili oldu.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 10.78 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR? YENİ SİSTEME NE OLCAK?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.078 TL dolaylarında işlem görüyor. Dolar 18 liraya çıkığı günde yüz dolar 1800 liradan işlem görüyordu. Düşüşle 100 dolar zirvesinden sonra doları olanların 722 TL kaybı oldu. Yeni sistemde bugün dolar kuruna endeskli hesap açan bir vatandaş, dolar yeniden yükselişe geçip 18 lira olması durumunda, kaybı olan 722 TL devlet tarafından karşılanak.

DOLAR YORUMLARI 23 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 23 Aralık 2021 Dolar yorumları: Dolar kuru dün 12.80 ile 12.10 arasında dalgalı seyrini sürdürmesinin ardından bu sabah 12 seviyesinin altına geriledi. Dolar kurunda 11 ile 14 seviyeleri arasında dalgalanma devam edebilir. Kısa vadede 12 seviyesinin altında seyirlerin korunması durumunda 11.52 ve 11.21 destek seviyeleri takip edilebilir. 12'nin üzerinde ise 12.75 ve 13.50 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.