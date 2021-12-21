Dolar düştü, vergiler uçtu! Artış yüzde 36

Ekonomide yaşanan tutarsızlık vatandaşın kafasını iyice karıştırdı. Dün döviz bürolarının önünde kuyruklar oluşurken, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile döviz kurlarında çiddi gerileme yaşandı. Gece yayınlanan Resmi güzetede ise vatandaşa ağır yükler getiren vergi oranlarında yüzdü 25-30 civarında artışlar yapıldığı görüldü.

Tüm vatandaşları kapsayan Vergilere önemli oranda zam yapıldı. 1 Ocak 2022'den itibaren Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı. Emlak Vergisi ise yüzde 18,10 oranında zamlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Tebliğlere göre damga vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.20, emlak vergisi ise yüzde 18.10 artırıldı.

MTV'YE YÜZDE 25 ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre motorlu taşıtlar vergisine de yüzde 25 oranında zam yapıldı.